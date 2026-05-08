ବଙ୍ଗଳାରେ ଓଡ଼ିଶା ଫର୍ମୁଲା; ଜଣେ ମହିଳା ହେବେ ଡେପୁଟି CM! ରେସରେ ଏହି ୩ ପ୍ରମୁଖ ଚେହେରା …
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଦବୀକୁ ନେଇ। କୋଲକାତାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଠକ ଜାରି ରହିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହି ବୈଠକରେ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ। ଦଳ ଭିତରେ କ୍ଷମତା ଏବଂ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି: ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଦାବିଦାର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ, ସେ ବିଜେପିର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଙ୍ଗୀୟ ଚେହେରା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି।
ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥାଣୁତା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ଥିବା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ରାଜନୈତିକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ଭିତ୍ତିକ ନେତା ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି।
ମହିଳା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ତିନି ଜଣ ବଡ଼ ନାମ ଆଲୋଚନାରେ:
ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ପାଉଲ: ମହିଳା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ବିଜେପି ଭିତରେ ଅନେକ ନାମ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିମିତ୍ରା ପାଉଲ୍। ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଗ୍ନିମିତ୍ରା ପାଉଲ୍ ଜଣେ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଡିଜାଇନର୍ ଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି।
ଲକେଟ୍ ଚାଟାର୍ଜୀ: ମହିଳା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ରେ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଲକେଟ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ଉଭା ହେଉଛି। ଲକେଟ ଚାଟାର୍ଜୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଜେପିର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ନେତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ୨୦୧୯ ରୁ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଗୁଳି ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ସାଂସଦ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସଭାପତି ଏବଂ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ରୂପା ଗାଙ୍ଗୁଲି: ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରୂପା ଗାଙ୍ଗୁଲି ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ରୂପା ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କର ରାଜନୀତି ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶିଳ୍ପ ଉଭୟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ସେ ବି.ଆର. ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟିଭି ଧାରାବାହିକ “ମହାଭାରତ”ରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ବିଜେପି ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସରକାର ଗଠନ ନେଇ ବିଜେପି ଦଳ ଭିତରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଦଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ମହିଳା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ। ଲାଗୁଛି ବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ଓଡିଶା ମଡେଲ ରିପିଟ କରିବ । ତେବେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ୍ ପଡିବ ।