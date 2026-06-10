ଶେଷରେ ଜିତିଲା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା: ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ହଟିଲା ‘ଧାମ’ ଶବ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ, ସନାତନ ପରମ୍ପରା ଓ ନିୟମକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଦୀଘା ମନ୍ଦିରର ନାମ ବଦଳାଇ "ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର" ରଖିଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ  :ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀଘାରେ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସର ନାମରେ ଆଉ “ଧାମ” ଶବ୍ଦ ରହିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟରୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଏବେ “ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର” କୁହାଯିବ ଏବଂ ଏହା ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ହେବ। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଧାର୍ମିକ ନିୟମକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ନାମ ବଦଳାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଇସ୍କନ (ISKCON) ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସନାତନ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଜାରି ରହିବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ହିଁ ସେଠାରେ ରୀତିନୀତି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି।

ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅନୁରୋଧ ପରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ ଧାର୍ମିକ ବିଦ୍ୱାନ, ସାମାଜିକ-ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ୪.୫ କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ମାଝୀ “ଧାମ” ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାରକୁ ବିରୋଧ କରି ଏକ ଚିଠି ପଠାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କୋଲକାତାରେ ନିଜେ ଯାଇ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘୋଷଣା ସମୟରେ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମାଝୀଙ୍କ ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଏହି ନାମ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ହଟାଇ “ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଦୀଘା” ଭଳି ନାମ ରଖିଲେ, ତାହା ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ସଦଭାବନା ଓ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

ପ୍ରକଳ୍ପର ଇତିହାସ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଅଧିକାରୀ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ, ମୂଳ ଯୋଜନାରେ “ଧାମ” ଶବ୍ଦ ନଥିଲା। ଏହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସନାତନ ଭାବନାକୁ ଅବହେଳା କରିଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ରରେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ କେବଳ ଏକ “ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର” ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଇସ୍କନର ବରିଷ୍ଠ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ନାମ ଧାର୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଅଟେ ଅଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ବଦଳାଇବାକୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀଘା ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ତଥା କୋଲକାତା ଇସ୍କନର ଉପ-ସଭାପତି ରାଧାରମଣ ଦାସ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସୋଖୋଇ ହେବ ‘ସୁପର ସୋଖୋଇ’: ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରୁଛି…

ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶ ପରମାଣୁ…

ଏହି ନାମକୁ ନେଇ ବିବାଦ ୩୦ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସରକାର ପାରମ୍ପରିକ ବିଦ୍ୱାନ, ପୁରୀର ଗଜପତି ମହାରାଜା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ବିନାୟକ ଦାସମହାପାତ୍ର ଓ ଅନୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସମାଲୋଚକମାନେ ପୂର୍ବତନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ହିନ୍ଦୁ ଭାବନାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଧାମ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଏକ ଭୁଲ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଏହା ସୁଧାରି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ପୁରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ମନେ କରୁଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ସୋଖୋଇ ହେବ ‘ସୁପର ସୋଖୋଇ’: ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରୁଛି…

ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶ ପରମାଣୁ…

‘କଂଗ୍ରେସରେ କରନ୍ତୁ TMCର ବିଲୟ, ମିଳିବ…

ରୁଷ ସହ ବନ୍ଧୁତା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ! ଭାରତ ଓ…

1 of 31,317