୨୦୨୧ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନରେ କେଉଁ ଦଳ ଜିତିଥିଲା କେତେ ସିଟ୍, କେତେ ଭୋଟରେ ଜିତି ସରକାର ଗଢ଼ିଥିଲେ ମମତା
WB 2021 Election: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳର ଗଣତି ଚାଲିଛି । ରାଜ୍ୟର ୨୯୪ ବିଧାନସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ୨୯୩ ପାଇଁ ଆଜି ଭୋଟ ଗଣନା କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟର ୨୫ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୭୭ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଟ ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଫଲତା ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ମତଦାନ ମେ ୨୧ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯାହାର ଫଳାଫଳ ମେ ୨୪ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।
ଏପ୍ରିଲ ୨୯ ତାରିଖରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଗୁରୁତର ନିର୍ବାଚନୀ ଅନିୟମିତତାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହା ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନେ ବିଜୟର ବିଭିନ୍ନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି କି ୨୦୨୧ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କେଉଁ ଦଳ କେତେ ଆସନ ଜିତିଥିଲା? ଆସନ୍ତୁ ୨୦୨୧ ବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ।
କେଉଁ ଦଳ କେତେ ଆସନ ଜିତିଥିଲା?
୨୦୨୧ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ବିରାଟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ଏବଂ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବଙ୍ଗରେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିଥିଲା । ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ୨୧୫ ଟି ଆସନ ପାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ୭୭ ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ୨ ଟି ଆସନ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯାଇଥିଲା । ନିର୍ବାଚନରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ଅଂଶ ୪୮ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଭୋଟ ଅଂଶ ୩୮ ପ୍ରତିଶତ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା।
୨୦୨୬ ଫଳାଫଳ
୨୦୨୬ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖାଯାଉଛି। ଭୋଟ ଗଣତି ପୂର୍ବରୁ, ତୃଣମୂଳ ଏବଂ ବିଜେପି ଉଭୟର ନେତାମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଟିଏମସି ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସନାତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଏକ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଆମ ଜନତା ଉନ୍ନୟନ ପାର୍ଟିର ନେତା ହୁମାୟୁନ କବୀର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ “କିଙ୍ଗମେକର” ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ।