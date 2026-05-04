ଦୋହଲିଗଲା ମମତାଙ୍କ ଗଡ଼, ଝାଲମୁଢ଼ି ଖାଇ ଦିଦିଙ୍କ ସବୁ ବାଜିକୁ ଓଲଟେଇଦେଲେ ମୋଦି, ବଙ୍ଗ ଏବେ ପଦ୍ମମୟ

By Jyotirmayee Das

WB Election Result: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୨୯୪ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜେପି ୧୬୦ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ୧୭୭ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଭବାନୀପୁର ଆସନରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗୁଆ ରହିଛନ୍ତି।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବଙ୍ଗଳାର ଯେଉଁ ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ (ଝାଡ଼ଗ୍ରାମ, ବିନପୁର, ଗୋପୀବଲ୍ଲଭପୁର ଏବଂ ନୟାଗ୍ରାମ) ‘ଝାଲମୁଢି’ ଖାଇଥିଲେ, ସେହି ସବୁ ଆସନରେ ବିଜେପିକୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ମିଳୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ, ଏଥର ମମତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପିର ୫ଟି ପ୍ରମୁଖ ସୁତ୍ର କାମ କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

ଏହି ୫ଟି ରଣନୀତି ଯୋଗୁଁ ବଦଳିଛି ଖେଳ:

‘ମାଛ-ଭାତ’ ରାଜନୀତି: ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ବିଜେପି ସତ୍ତାକୁ ଆସିଲେ ବଙ୍ଗାଳୀଙ୍କ ‘ମାଛ-ଭାତ’ ପରିଚୟ ଶେଷ କରିଦେବ ଏବଂ ଶାକାହାରୀ ସଂସ୍କୃତି ଲଦି ଦେବ। ବିଜେପି ଏହାକୁ ବଙ୍ଗଳାର ‘ଶାକ୍ତ ପରମ୍ପରା’ ସହ ଯୋଡ଼ି ଜବାବ ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ମାଛକୁ ‘ମହାପ୍ରସାଦ’ ମନାଯାଏ। ଅନୁରାଗ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ନେତାମାନେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ମାଛ-ଭାତ ଖାଇ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ବିଜେପିର ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ବଙ୍ଗଳାର ସଂସ୍କୃତି ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାପ ଖାଏ।

‘କାବା’ ବନାମ ‘ମା’ କାଳୀ’: ଟିଏମସି ସାଂସଦ ସାୟନୀ ଘୋଷଙ୍କର ମୁସଲିମ୍ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ‘ମେରେ ଦିଲ ମେଁ ହୈ କାବା ଅର୍ ମେରେ ଆଖୋଁ ମେଁ ହୈ ମଦିନା’ ଗୀତର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବିଜେପି ଏହାକୁ ‘କାଳୀ ବନାମ କାବା’ର ସିଧାସଳଖ ଲଢ଼େଇରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ଅମିତ ଶାହା ଏବଂ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଥିଲେ ଯେ, ଟିଏମସିର ହୃଦୟରେ କାବା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗଳା ହୃଦୟରେ କେବଳ ମା’ କାଳୀ ଓ ମା’ ଦୁର୍ଗା ବାସ କରନ୍ତି। ଏହା ଜରିଆରେ ବିଜେପି ନିଜକୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଅସ୍ମିତା ସହ ଯୋଡ଼ିଥିଲା।

ମହିଳା ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ପାଇଁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ: ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ‘ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଭଣ୍ଡାର’ ଯୋଜନାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ମାସିକ ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ଯାହା ମମତାଙ୍କ ଯୋଜନା ଠାରୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ। ଏଥିସହିତ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋଦୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ ମହିଳାମାନେ ରାତି ୨ଟାରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବେ।

୯୧ ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ କଟାଯିବା: ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନସିଭ୍ ରିଭିଜନ (SIR) ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରାୟ ୯୧ ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ କଟାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପି ଏହାକୁ କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଏବଂ ‘ବ୍ଲାକ୍ ଭୋଟ୍ସ’ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ‘ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଅଭିଯାନ’ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ବିଜେପିର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଟିଏମସି ଏହି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ନିଜର ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି।

୧୫ ବର୍ଷର ଆଣ୍ଟି-ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ଓ ସାଙ୍ଗଠନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ୧୫ ବର୍ଷର ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଥିବା ଜନ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର କରିଥିଲା। ଅମିତ ଶାହା ଦୀର୍ଘ ୧୫ ଦିନ ଧରି ବଙ୍ଗଳାରେ ରହି ‘୩ AM ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ୍’ ଅଧୀନରେ ୮୦,୭୧୯ଟି ବୁଥ୍ ଉପରେ ମାଇକ୍ରୋ-ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ବିଜେପି ଏଥର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ‘ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ବଙ୍ଗଳା ମାଟିର ପୁଅ ହିଁ ହେବ’।

