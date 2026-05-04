ଯେଉଁଠି ପିଏମ ମୋଦୀ ଖାଇଥିଲେ ‘ଝାଲମୁଢ଼ି’, ସେଠାରେ ଏବେ ବିଜେପି ଆଗୁଆ

ଭବାନୀପୁର ପରି ଝାରଗ୍ରାମରେ ବିଜେପି ଆଗୁଆ ଥିବାବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଜିକ ନମ୍ବର ଛୁଇଁ ସାରିଲାଣି ବିଜେପି

By Shiv Sankar Singh

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ : ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଲାଗି ଆଜି ଭୋଟ ଗଣତି ଚାଲିଛି । ଯେଉଁଠାରେ ଭବାନୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳକୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସନ ବୋଲି ଧରାଯାଉଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାରଗ୍ରାମ ସିଟକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି ।
ଝାରଗ୍ରାମ ସିଟ ଏଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି କାରଣ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରେ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଦୋକାନରେ ଝାଲମୁଢି ନେଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦୁଇଟି ଯାକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ତରରେ ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲା । ତାଜା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏଠାରେ ବିଜେପି ଆଗୁଆ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଛି ।

ସେପଟେ ଭବାନୀପୁର ଆସନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ କଡା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କାରଣ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଭବାନୀପୁର ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଥିବାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆସନ ଉପରେ ରହିଛି । ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆଜି ଭୋଟ ଗଣତି ଚାଲିଛି । ଧିରେ ଧିରେ ଛବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଥିବାବେଳେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପଡେଟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ।

