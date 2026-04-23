“ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ…” : ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ
୨୦୨୬ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ : ୨୦୨୬ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସା ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏହି ପର୍ବ ଉପରେ କଳା ବାଦଲ ସଦୃଶ ଘୋଟି ଯାଇଛି। ମତଦାନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
କୁମାରଗଞ୍ଜରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଏକ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ବିଲ ମଝିରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆକ୍ରମଣରେ ସେ ନିଜେ ଆହତ ହେବା ସହ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଗିରଫ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ହିଂସା କେବଳ କୁମାରଗଞ୍ଜରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ମୁର୍ଶିଦାବାଦରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ଆମ ଜନତା ଉନ୍ନୟନ ପାର୍ଟି (AJUP) ମୁଖ୍ୟ ହୁମାୟୁନ କବୀରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଟିଏମସି (TMC) କର୍ମୀମାନେ ଇଟା ଓ ବାଡ଼ିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନୌଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି କେତେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ସେଠାକାର ବାତାବରଣକୁ ଆହୁରି ଭୟଭୀତ କରିଦେଇଛି।
West Bengal Assembly Elections | BJP candidate Subhendu Sarkar chased and assaulted in Kumarganj.
— Republic (@republic) April 23, 2026
କୋଚବିହାରର ତୁଫାନଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏକ ବିରାଟ ଜନସମୂହ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ (CAPF) କୁ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଲାଠି ଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଶାନ୍ତି କେତେ ବ୍ୟାପକ ଥିଲା, ତାହା ଦର୍ଶାଉଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଦିନସାରା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବୁଥ୍ ଦଖଲ, ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟବଡ଼ ସଂଘର୍ଷର ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଆସାନସୋଲରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ବିଧାୟକ ଅଗ୍ନିମିତ୍ରା ପଲଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଭୋଟରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ହିଂସା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦିନ ୧ଟା ସୁଦ୍ଧା ବେଙ୍ଗଲରେ 62.18% ମତଦାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ତାମିଲନାଡୁର 56.81% ମତଦାନ ହାରକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି।