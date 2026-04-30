୧୫ ବର୍ଷପରେ ସତ୍ତା ହରେଇବେ ମମତା, ଦିଦିଙ୍କ ପରାଜୟ ପଛରେ ଏହି ୪ଟି କାରଣ ସାଜିଛି ଗୃହ ଭେଦି ବିଭୀଷଣ
WB Exit Poll: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୬ର ଏଗଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଫଳାଫଳ ରାଜନୀତିକ ମଞ୍ଚରେ ଭୟଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅନେକ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେପି ୧୪୦ରୁ ୧୭୦ ଆସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଥିବାବେଳେ ଟିଏମସି ୧୧୦ରୁ ୧୪୦ ଆସନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। କିଛି ଏଗ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ତ ବିଜେପିକୁ ୨୦୦ ଆସନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି, ଯାହା ଟିଏମସି ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି।
ଏହି ବର୍ଷର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏଗଜିଟ୍ ପୋଲରୁ ବାହାରିଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସଂଖ୍ୟା ଟିଏମସିର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ୧୫ ବର୍ଷ ପରେ ‘ଦିଦି’ଙ୍କ ଗଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଜେପି ବହୁମତ ଆଡ଼କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଟିଏମସିର ଏହି ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ପରାଜୟ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ରଣନୀତି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା କି? ବବି ହାକିମଙ୍କ ବିବାଦ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା କି? ହୁମାୟୁନ୍ କବୀରଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା କି? ନା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ କଠୋରତା ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବେ ଜନତା ।
ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ରଣନୀତି ବିଫଳ
ଟିଏମସି ଭିତରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ଥିତି ରଖୁଥିବା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମାଣ୍ଡ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରମୁଖ ଚେହେରାକୁ ସାଇଡ୍ କରି ଯୁବ ଚେହେରାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ‘କର୍ପୋରେଟ୍-ଶୈଳୀ’ ରାଜନୀତି ବଙ୍ଗଳାର ପୁରୁଣା, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରୀୟ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ନଥିଲା। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ ଏବଂ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନେତାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଟିଏମସିର ସାଂଗଠନିକ ଗଠନକୁ ଭିତରରୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥିଲା।
ଫିରହାଦ ହାକିମଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ
କୋଲକାତା ମେୟର ଏବଂ ମମତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫିରହାଦ ହାକିମ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ବେଳରେ ବିବାଦରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ‘ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣକାରୀ’ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା, କିଛି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣର ପ୍ରକୃତି ସହିତ, ବିଜେପିକୁ ଧାର୍ମିକ ଧ୍ରୁବୀକରଣର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ବିଜେପି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ‘ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି’ର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଥିଲା । ଯାହା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଭୋଟରଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶକୁ, ବିଶେଷକରି ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର ୨୪ ପ୍ରଗଣାରେ ବିଜେପି ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା।
ହୁମାୟୁନ୍ କବୀରଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ
ମୁର୍ଶିଦାବାଦର ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ହେଭିୱେଟ୍ ହୁମାୟୁନ୍ କବୀରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ରୋହ ଟିଏମସି ପାଇଁ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ କ୍ଷତି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ‘ଆମ ଜନତା ଉନ୍ନୟନ ପାର୍ଟି’ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟିଏମସି ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଣୁଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଏବଂ ଟିଏମସି କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ବିଭାଜନକୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲା। ମାଲଦା ଏବଂ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଭଳି ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଟିଏମସି କ୍ଲିନ ସୁଇପ୍ ଆଶା କରୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ କବୀରଙ୍କ ଅସହମତ ଭୋଟ ଏହାକୁ ବିଭାଜିତ କରିଥିଲା । ଯେଉଁଠାରୁ ବିଜେପି ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଉଛି ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ‘ସୁରକ୍ଷା ଘେରାବନ୍ଦୀ’
ସେହିପରିନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ମୁତୟନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଣନୈତିକ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ (CAPF) ର ୨୪୦୦ ରୁ ଅଧିକ କମ୍ପାନୀକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଦଳ ବଙ୍ଗଳାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣକୁ ଘେରି ରହିଥିଲା। ‘ସିଙ୍ଘମ’ ପୋଲିସ, ଅଜୟ ପାଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ପରି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଟିଏମସିର ‘ବୁଥ୍ ପରିଚାଳନା’ ରଣନୀତି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ।
ସମଗ୍ର ଭାବେ ଦେଖିଲେ, ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ, ଗୋଷ୍ଠୀକଳହ, ବିବାଦିତ ବକ୍ତବ୍ୟ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କଠୋରତା ମିଶି ଟିଏମସିର ପଥକୁ କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଫଳାଫଳ ୪ ମେରେ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ମାତ୍ର ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।