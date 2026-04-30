ଦୋହଲିଯିବ କି ମମତାଙ୍କ ଗଡ଼, ସତ ହେବ ଏଗଜିଟ୍ ପୋଲ, ବାଜିମାତ୍ କରିବ ବିଜେପି, TMCକୁ ମିଳିବ ମାତ୍ର ଏତିକି ସିଟ୍
WB Exit Poll: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଏକଜିଟ୍ ପୋଲର ସଂଖ୍ୟା ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ‘ଅଭେଦ୍ୟ’ ଦୁର୍ଗ ଏଥର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଧିକାଂଶ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଥର ବଙ୍ଗଳାରେ ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଗଠନ କରିପାରେ।
କେଉଁମାନେ କେତେ ଆସନ ପାଇବେ?
ବଙ୍ଗଳାର ୨୯୪ ଆସନ ପାଇଁ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ଫଳାଫଳରେ, ବିଜେପି ସର୍ବାଧିକ ଆସନ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। PMarg ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜେପି ସର୍ବାଧିକ ୧୫୦ ରୁ ୧୭୫ ଆସନ ପାଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ବିପରୀତରେ, ଟିଏମସି ୧୧୮ ରୁ ୧୩୮ ଆସନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଚାଣକ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ୍ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ବିଜୟର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛି । ଦଳକୁ ୧୫୦ ରୁ ୧୬୦ ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଏଥିସହ ୧୩୦ ରୁ ୧୪୦ ଆସନ TMCକୁ ଦେବା ସହ ଏହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ମାଟ୍ରିଜ୍ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ଆକଳନ କରିଛି ଯେ, ବିଜେପି ୧୪୬ ରୁ ୧୬୧ ଆସନ ପାଇବ ଏବଂ TMC ୧୨୫ ରୁ ୧୪୦ ଆସନ ପାଇବ।
Pov Diary ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ଅନୁସାରେ, ବିଜେପି ୧୪୨ ରୁ ୧୭୧ ଆସନ ପାଇବ ଏବଂ TMC ୯୯ ରୁ ୧୨୭ ଆସନ ପାଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। JVC ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ସୂଚାଇଛି ଯେ TMC ୧୩୧ ରୁ ୧୫୨ ଆସନ ପାଇବ, ଏବଂ BJP ୧୩୮ ରୁ ୧୫୯ ଆସନ ପାଇବ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଦୁଇଟି ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ଟିଏମସି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ଆକଳନ କରିଛି । ପିପୁଲ୍ସ ପଲ୍ସ ଟିଏମସି ପାଇଁ ୧୭୭ ରୁ ୧୮୭ ଆସନ ଆକଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ଜନମତ ପୋଲ ଦଳ ପାଇଁ ୧୯୫ ରୁ ୨୦୫ ଆସନ ଆକଳନ କରିଛି।
ମୋଦି ଏବଂ ଶାହଙ୍କ ‘ମିଶନ ବଙ୍ଗଳା’
ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ଅମିତ ଶାହ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମମତା ସରକାରଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଟିଏମସି ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଏହାର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ମହିଳା ଭୋଟରମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଦଳ ପାଇଁ ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ଯେପରି ସେମାନେ ୨୦୨୧ ରେ କରିଥିଲେ।
୯୦% ରୁ ଅଧିକ ମତଦାନ
ଏହି ଥର, ବଙ୍ଗରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ମତଦାନ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୯୦% ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜେପି ଏହି ବିପୁଳ ମତଦାନକୁ ଆସନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ଦେଖେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏଥର ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ୨୩ ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ୨୯ ଏପ୍ରିଲରେ।
ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ କି ଏଗଜିଟ୍ ପୋଲ
ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଅନେକ ଏଗଜିଟ୍ ପୋଲ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ‘ଦିଦି’ ୨୧୫ ଆସନ ଜିତି ସମସ୍ତ ସମାଲୋଚକଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ବିଜେପି ୭୭ ଆସନ ପାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଙ୍ଗରେ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା। ଏଥର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ‘ଗେମ୍-ଚେଞ୍ଜର’ (ଖେଲା) ରହିବ କି? ତେବେ ଏସବୁର ଚିତ୍ର କେବଳ ମେ ୪ ତାରିଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁଦିନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ।