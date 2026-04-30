କ’ଣ ଏହି ଝୁଲା ବିଧାନସଭା? କୌଣସି ଦଳକୁ ବହୁମତ ନମିଳିଲେ କିଏ ଗଢ଼ିବ ସରକାର?
ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ବହୁମତ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ଡିଏମକେ (DMK) ର ବିଜୟ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ କେରଳରେ ୟୁଡିଏଫ୍ (UDF) ଏବଂ ଆସାମରେ ବିଜେପି ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଆସାମ, କେରଳ, ପୁଡୁଚେରୀ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ବୁଧବାର ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଠି ଆସାମ, କେରଳ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ୍ ୯ ରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ତାମିଲନାଡୁରେ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୩ ରେ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୩ ଏବଂ ୨୯ ରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ମେ’ ୪ ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମତଦାନ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଫଳାଫଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆସାମ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ବିଜେପି ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଜୟୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଡିଏମକେ (DMK) ପୁଣି କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, କେରଳରେ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ରହିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟୁଡିଏଫ୍ (UDF) ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି।
ସବୁଠାରୁ ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ନିର୍ବାଚନ କୁହାଯାଉଥିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଆକଳନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ଅଧିକାଂଶ ସଂସ୍ଥା ବିଜେପିର ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବହୁତ କମ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବିଜେପି ଏବଂ ଟିଏମସି ମଧ୍ୟରେ ଏହି କଡ଼ା ଟକ୍କର ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏକ ‘ଝୁଲା ବିଧାନସଭା’ (Hung Assembly) ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
ଝୁଲା ବିଧାନସଭା କ’ଣ? ଝୁଲା ବିଧାନସଭା ବା ଝୁଲା ସଂସଦ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତି, ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳ କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ମେଣ୍ଟ ବହୁମତ ହାସଲ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦଳ ବା ମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ସାଧାରଣ ବହୁମତ (Simple Majority) ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ମୋଟ ଆସନର ଅଧାରୁ ଅତିକମରେ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଧାନସଭାର ମୋଟ ୨୯୪ଟି ଆସନରୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ୧୪୮ଟି ଆସନ ଜିତିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଯଦି ଝୁଲା ବିଧାନସଭା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେବେ କ’ଣ ହେବ? ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ରାଜ୍ୟପାଳ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ କିମ୍ବା ମେଣ୍ଟର ନେତାଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ବହୁମତ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ୧୦ ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ସେହି ଦଳ ବହୁମତ ପ୍ରମାଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ କରିବା ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାର କ୍ଷମତା ରହିଥାଏ।
ତଥାପି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥାଏ। ଇତିହାସ ଅନୁଯାୟୀ, ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଶେଷ ମୂହୁର୍ତ୍ତରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି, ଯେପରିକି ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମେଣ୍ଟ (post-poll alliance) କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜରିଆରେ ଏକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସରକାର ଗଠନ କରିବା। ଏଭଳି ମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଛୋଟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ବଡ଼ ପଦବୀ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସରକାରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ (no-confidence vote) ଦ୍ୱାରା ଏହା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ।