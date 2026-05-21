ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସରିଲା ନିର୍ବାଚନ; ଫଲତାରେ ୮୬ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ
ଫଲତାର ନିର୍ବାଚନ ସାଧାରଣ ରାଜନୈତିକ ଲଢେଇଠାରୁ ବହୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଏକ ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପରି ହୋଇଯାଇଥିଲା
କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଫାଲତା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମତଦାନ ହୋଇଛି। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଘଟିଥିବା ଖବର ମିଳିନି। ଲୋକମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଯାଇ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ୮୬ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସବୁଠାରୁ ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି ଟିଏମ୍ସି ନେତା ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ ଭୋଟ ଦେଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ମତଦାନ ପାଇଁ ଫଲତାରେ ୨୮୫ଟି ବୁଥ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସକାଳେ ଭୋଟରମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଯାଇ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୩୫ କମ୍ପନୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ୮ ହଜାର ଯବାନ ଆଲର୍ଟରେ ରହିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ।
ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ; ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏପ୍ରିଲ ୨୯ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ମତଦାନକୁ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ମଇ ୨୧ ତାରିଖରେ ଆଉଥରେ ମତଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ପାରା ଆକାଶ ଛୁଇଁଥିଲା। ଆଉ ମୈଦିନରେ ଥିଲେ ଟିଏମସିର ବାହୁବଳି ନେତା ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ। ଯାହାଙ୍କ ଚାରି ପାଖରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପୂରା ସମୀକରଣ ଘୁରି ବୁଲୁଛି।
ଫଲତାର ନିର୍ବାଚନ ସାଧାରଣ ରାଜନୈତିକ ଲଢେଇଠାରୁ ବହୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଏକ ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଦବଙ୍ଗ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅଜୟ ପାଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ କରି ପଠାଇଥିଲେ। ଯାହାଙ୍କୁ ୟୁପି ରାଜନୀତିରେ ‘ସିଙ୍ଘମ୍’ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ। ସେପଟେ ଟିଏମସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ଜନସଭାରେ ଖୁଲମଖୁଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହିଥିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ସିଙ୍ଘମ, ତେବେ ମୁଁ ପୁଷ୍ପାଟ୍ଟ ପୁଷ୍ପରାଜ, ଝୁକିବି ନାହିଁ।
ହେଲେ ନିର୍ବାଚନର କେଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଫଲତାରେ ବଦଳିଥିଲା ରାଜନୌତିକ ଚିତ୍ର। ରାଜନୀତି ସରଗରମ ଥିବା ବେଳେ ମଇଦାନ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ। ଯାହାକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତି ଥରହର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ଜାହାଙ୍ଗୀର କଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ପତ୍ୟାହାର କଲେ, ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ତେବେ ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି, ପରାଜୟ ଭୟରେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ମଇଦାନ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମୟ କହିବ ଜାହାଙ୍ଗୀ ପ୍ରର୍ଥିପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପଛର କାରଣ।