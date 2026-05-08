ବେଙ୍ଗଲ୍ରେ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିବେ ମୋଦୀ-ଶାହ? ଏହି ୪ ନେତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ହେବେ ନୂଆ CM! ଆଜି ବଡ଼ ଫୈସଲା
କାହାକୁ ମିଳିବ ବେଙ୍ଗଲ୍ ଗାଦି?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ, ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଉପରେ। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ।
ଶୁକ୍ରବାର (୮ ମଇ) କୋଲକାତାରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି।
ନିର୍ବାଚନରେ, ବିଜେପି ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରି ୨୦୭ ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଟିଏମସି ୮୦ଟି ଆସନକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା।
ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି, ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଙ୍ଗଳାରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦଳ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶାହା ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲିରେ କହିଥିଲେ ଯେ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଙ୍ଗଳାରୁ ହେବେ।
ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଅନେକ ନାମ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛି। ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବ। ତଥାପି, ବିଜେପି ବଙ୍ଗଳା ଆସନ କାହାକୁ ଦେବ ସେ ବିଷୟରେ ସସପେନ୍ସ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଜାଣିବା ।
ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ: ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଙ୍ଗଳାରେ ବିଜେପିର ପ୍ରମୁଖ ଚେହେରା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ନାମ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛି। ଏହା ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ସାଂଗଠନିକ ଶକ୍ତି, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ବୁଝାମଣା ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ଯୋଗୁଁ। ଗତ ଦୁଇଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କେବଳ ବଙ୍ଗଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିନଥିଲେ ବରଂ ଜିତି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ସିଧାସଳଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଜେପିର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚେହେରା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଦିଲୀପ ଘୋଷ: ବିଜେପି ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଦିଲୀପ ଘୋଷ। ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ ବଙ୍ଗଳାର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ବଙ୍ଗଳାରେ ବିଜେପିକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳାର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇପାରେ।
ଶାମିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ: ବଙ୍ଗଳାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ଶାମିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ଦଳ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଦଳର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର କୋର କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ପାଉଲ: ପେଶାରେ ଜଣେ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଡିଜାଇନର୍ ଅଗ୍ନିମିତ୍ରା ପାଉଲ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ନେତା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ସେ ୨୦୧୯ ରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ୨୦୨୧ରେ, ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଟିଏମସିର ସାୟାନି ଘୋଷଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ।