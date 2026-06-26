ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୟୁସିସି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବିଧାନସଭାରେ ବିଲ୍ ଆଣିପାରନ୍ତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସରକାର

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ UCC ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ୨୯ ଜୁନରେ ବିଧାନସଭାରେ ବିଲ୍ ଆଗତ ହୋଇପାରେ

By Jyotirmayee Das

UCC in West Bengal: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି । ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସରକାର ଆସନ୍ତା ସୋମବାର (୨୯ ଜୁନ୍, ୨୦୨୬) ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି ।

ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଛି UCC ବିଲ୍

ପିଟିଆଇ (PTI) ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ସୂତ୍ରରୁ ଏହି ଖବର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଗଠନ ହେବାର ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା ବିଲ୍ ଅଣାଯିବ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପରେ US-ଇରାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେବ…

କକ୍‌ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ…

ବୈଠକରେ UCC ବିଲ୍‌କୁ ମିଳିଲା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ

ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳର ସୂତ୍ରରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଗତ ୨୫ ଜୁନ୍, ୨୦୨୬ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପରେ ଏହାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଆଇନଗତ ଏବଂ ସାମାଜିକ ନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ବିଜେପି ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତାକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ।

ବାସ୍ତବରେ, ୨୦୨୬ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଜ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଯେ, ବେଙ୍ଗଲରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା ଲାଗୁ କରାଯିବ ।

ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କଣ କହିଲେ?

ଏନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସରକାରର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଗୁଜରାଟ, ଆସାମ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିସାରିଛନ୍ତି । ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଶାସିତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପରି ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବ, ଯେପରି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ।’

You might also like More from author
More Stories

ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପରେ US-ଇରାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେବ…

କକ୍‌ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ…

କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲା: ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ…

ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ପୁରୀ ଗଲାବେଳେ…

1 of 28,241