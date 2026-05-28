ଅମିତ୍ ଶାହଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ, ଶୀଘ୍ର ଲାଗିବ କଣ୍ଟାତାର ବାଡ଼, ତଡ଼ା ହେବେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ
ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ କାଣ୍ଟାତାର ବାଡ଼ ପାଇଁ BSF କୁ ୬୦୦ ହେକ୍ଟର ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନବଗଠିତ ବିଜେପି ସରକାର
IND-BAN Border: ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷା ଚୌକି ନିର୍ମାଣ ଏବଂ କାଣ୍ଟାତାର ବାଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳକୁ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନବଗଠିତ ବିଜେପି ସରକାର ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ବାଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଏସଏଫକୁ ୬୦୦ ହେକ୍ଟର ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି।
‘ଚିକେନ୍ ନେକ୍’ ଅଞ୍ଚଳର ଜମି ମଧ୍ୟ ହସ୍ତାନ୍ତର
ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ନିଜର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଆମକୁ କ୍ଷମତା ଦେବେ, ତେବେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ବାଡ଼ ପକାଇବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ।”
ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି, “ମାତ୍ର ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଏସଏଫକୁ ୬୦୦ ହେକ୍ଟର ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏହା ସହିତ ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ‘ଚିକେନ୍ ନେକ୍’ (Chicken’s Neck) ଅଞ୍ଚଳରୁ ୧୨୧ ହେକ୍ଟର ଜମି ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।”
ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଚେତାବନୀ
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଜେପିର ବ୍ୟାପକ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେଣ୍ଡା ସହ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗଳାରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ କମିଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଶାହ କହିଛନ୍ତି, “ପୂର୍ବରୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅନୁପ୍ରବେଶ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ ନିଜେ ଫେରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ମୁଁ ସେହି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ନିଜେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଯାଅ।”
ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଜେପିର ବଢ଼ୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରି ସେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ସୂଚାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ସେଠାରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।
ସମଗ୍ର ଗଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜେପିର ଗେରୁଆ ପତାକା
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆଜି ବିଜେପି ଦେଶର ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଭୌଗଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଛି। ନିକଟରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ‘ଦିଦି’ଙ୍କ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ହୋଇଗଲେ।” ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପିର ‘ଗେରୁଆ ପତାକା’ ଏବେ ସମଗ୍ର ଗଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଗଙ୍ଗାସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲହରାଉଛି।
ଅମିତ ଶାହ ନିଜର ଗାନ୍ଧୀନଗର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ କଲୋଲ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀନଗର ଉତ୍ତର ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧାର ଉଦ୍ଘାଟନ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ।