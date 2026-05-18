ବେଙ୍ଗଲ ସ୍ଥିତି ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରଠାରୁ ଆହୁରି ଖରାପ: ଦିଲୀପ ଘୋଷ ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲେ

ଶ୍ରୀ ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ହାୱଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ ନୁହେଁ, ବେଙ୍ଗଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେସନକୁ ଏକ ବଜାରରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି

By Manoranjan Sial

କୋଲକାତା: ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(ଟିଏମ୍‌ସି) ବିଦା ହୋଇଛି। ଆଉ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି ବିଜେପି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆକ୍‌ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଜି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ ଘୋଷ।

ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଶ୍ରୀ ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଆସୁଛୁ ବେଙ୍ଗଲର ଅବସ୍ଥା ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରଠାରୁ ଅଧିକ ଖରାପ। ଆମକୁ ଏହା ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ସରକାର ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆମେ କିଛି ଭୁଲିନାହୁଁ। ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନଙ୍କୁ ବସବାସ କରିବାକୁ ଦେବା ବେଙ୍ଗଲର ସଂସ୍କୃତି ନୁହେଁ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହାକୁ ସୁଧାରୁଛୁ ବୋଲି ଦିଲୀପ ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି।

ଶ୍ରୀ ଘୋଷ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ହାୱଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ ନୁହେଁ, ବେଙ୍ଗଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେସନକୁ ଏକ ବଜାରରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇରହିଛି। ମହିଳା, ପିଲା କିମ୍ବା ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସିବାକୁ ଆଦୌ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ରେଳବାଇ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପୁନର୍ବାର ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେବ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଏହା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ହେଉ କିମ୍ବା ବେଙ୍ଗଲ ପୋଲିସ ସମସ୍ତେ ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି।
ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ଟିଏମ୍‌ସି ସରକାର ସମୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍‌, ବସ୍ତି ଓ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସ୍ଥାନରେ ଘର କରି ବେଆଇନ୍ ଭାବେ ରହୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ର ହାତେଇ ଟିଏମ୍‌ସିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଟିଏମ୍‌ସି ବାରମ୍ବାର ଜିତୁଥିଲା। ହେଲେ ଏଥର ଖେଳ ବଦଳିଗଲା।

ଏସ୍‌ଆରସି ନାଁରେ ବହୁ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ନାଁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ କଟି ଦିଆଗଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଟିଏମ୍‌ସି ସରକାରର ପତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଟିଏମ୍‌ସି ସରକାର ବିଦା ନେବା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଛିା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଶପଥ ନେବା ପରେ ବେଆଇନ୍ ଭାବେ ରହୁଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀମାନେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାରତ ସୀମାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ବିଦା କରାଯିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

