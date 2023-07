(Video) ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକହସା ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର, ବାଲାଟ୍ ବକ୍ସ ଧରି ଦୌଡ଼ିଲା ଯୁବକ

କଲିକତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ଭୋଟ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କୋଚ ବେହେରାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଭିଡିଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଲାଟ ବକ୍ସ ସହିତ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଭୋଟ୍ ଚୋରି କରିବାର ଏହି ଭିଡିଓ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ପୋଲିସ-ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମାମଲାଟି କୋଚବେହାରର ମଥାଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ୧ ର ଅଟେ। କୋଚବେହାର ଜିଲ୍ଲାର ଦିନ୍ହାଟାର ବାରଞ୍ଚିନାସ୍ଥିତ ଏକ ମତଦାନ ବୁଥରେ ଭୋଟରମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

#WATCH | West Bengal panchayat election | Ballot box at a polling booth in Baranachina of Dinhata in Cooch Behar district was set on fire allegedly by voters who were angry with bogus voting that was reportedly going on here. pic.twitter.com/6C5aC00uac

— ANI (@ANI) July 8, 2023