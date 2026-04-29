ବଙ୍ଗଳା ନିର୍ବାଚନ, ସରକାର ଗଢିବେ ମମତା ନା ବଦଳିବ ଗଡ଼, ବହୁମତ ହାସଲ କରିବ କି ବିଜେପି, କଣ କହୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟ
WB Election: ରାଜନୀତିରେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ବହୁତ କିଛି ଘଟେ ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ବହୁତ କିଛି ବଦଳି ମଧ୍ୟ ଯାଏ । ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗର ରାଜନୀତି ଏବେ ଏକ ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂତନ ସମୀକରଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ସର୍ଭେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ମଇଦାନର ସ୍ୱର ଅନ୍ୟ କିଛି କହୁଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ବଙ୍ଗଳାର ଭବିଷ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳୀ ଏକ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କୌଣସି ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁନାହିଁ ବରଂ ଶେଷ ଭାଗରେ ଉତ୍ତେଜନା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମୋଡ଼ରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ।
ନିର୍ବାଚନରେ ଜନସାଧାରଣ କେବଳ ଦର୍ଶକ ନୁହଁନ୍ତି
ଏହି କୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଜନତା କେବଳ ଦର୍ଶକ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଲଗ୍ନରେ ଥିବାରୁ ଜନମତ ସକ୍ରିୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଗରେ ନୁହେଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଏହି ମୁକାବିଲାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ କରିଛି।
ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଇପାରେ
ଏବେ, ଯଦି ଆମେ ଶକ୍ତିର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଚିତ୍ରଟି ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଯାଏ। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧ ଶକ୍ତିର ଶାସକ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବୁଧ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଏହା ଏକ ଦୁର୍ବଳ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଶକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାପରେ ଅଛି, ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଏହା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ। କିନ୍ତୁ ଏହି କାହାଣୀରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସମାନ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଲଗ୍ନର ଶାସକ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ବିନ୍ଦୁ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭୂମି ସହିତ ଏହାର ସଂଯୋଗ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ।
ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ହାଲୁକାରେ ନେବା ଭୁଲ ହେବ
ଯଦି ଆମେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଭଲଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ତେବେ ଏଥର ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବା ଏକ ଗୁରୁତର ଭୁଲ ହେବ। ମଙ୍ଗଳ, ଶନି ଏବଂ ବୁଧ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ବିରୋଧୀ କେବଳ ଭାବପ୍ରବଣ ନୁହେଁ, ଏକ ରଣନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।
ରାହୁଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଷମତାର ଚାବିକାଠି?
ଏହି ସମୟରେ ରାହୁର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରାହୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଥିବାରୁ କଠିନ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସତ୍ତା ପକ୍ଷର ପକ୍ଷରେ ଫଳ ଯାଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜିଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ, ଏଥର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଧିକ ରହିବ। ସିଟ୍ କମିପାରେ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମୟର ସହଯୋଗ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି।
ସମଗ୍ର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ, ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ଆରମ୍ଭରେ ବିପକ୍ଷ ଆଗରେ ଥିବା ଦେଖାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଓଲଟିପାରେ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗରେ ଏଥର ଲଢେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଫଳାଫଳ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ।