ଅଧାରେ ରହିଗଲା ଧାର୍ମିକସ୍ଥଳ ବୁଲିବାର ଇଚ୍ଛା, ବସ୍ ଟ୍ରକକୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଚାଲିଗଲା 10 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଜୀବନ

ଟ୍ରକକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ । 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା ।

By Ankita

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ସକାଳେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବ ବର୍ଦ୍ଧାନର ଫେରି ଘାଟ ଏବଂ ଫଗୁପୁର ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 19 ରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି । ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ବସ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା।

ବସରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ 36 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭର୍ତ୍ତି ଏହି ବସ୍ ବିହାରର ମୋତିହାରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଚିରୈୟା ଥାନାର ସରସୁଆ ଘାଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।

ବସ୍ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରକକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା- ଆଜିର ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବ ବର୍ଦ୍ଧାନରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୧୯ ରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ବସ୍ ରାସ୍ତାରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଲୁଣ-ଚିନି ଦେଉଥିଲେ ସାବଧାନ!…

India Independence Day: ୧୫ ଅଗଷ୍ଟରେ ଶତକ…

ଏହି ଧକ୍କାରେ ବସଟି ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ୧୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୩୬ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଆହତମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବର୍ଧମାନ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ।

ବସ୍‌ରେ ଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ବିହାରର- ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଉପରେ କଡ଼ା ନିଷେଧ ଲାଗୁ ହେବା ଉଚିତ । ଏହା ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇପାରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।

ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭର୍ତ୍ତି ବସ୍‌ଟି ବିହାରର ମୋତିହାରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଚିରୈୟା ଥାନାର ସରସୁଆ ଘାଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳାର ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଦେଖାଇବା ଏବଂ ହୁଗଲି ଜିଲ୍ଲାର ତାରକେଶ୍ୱର ଧାମ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ବିହାର ଫେରିବାର ଥିଲା ।

 

You might also like More from author
More Stories

ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଲୁଣ-ଚିନି ଦେଉଥିଲେ ସାବଧାନ!…

India Independence Day: ୧୫ ଅଗଷ୍ଟରେ ଶତକ…

GSTରେ ଆସିବ ସୁଧାର…ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ…

ସ୍ବାମୀକୁ ହତ୍ୟା କରି ଜେଲ୍ ଯାଇ ସେଠାରେ…

1 of 27,780