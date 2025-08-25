ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ ଭୟ…ଫୋନ୍ ଡ୍ରେନକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ପ୍ରଥମ ମହଲାରୁ ଡେଇଁଲେ ତଥାବି ମାଡ଼ିବସିଲା ED

ବିଧାୟକ ବାସଭବନରେ ଇଡି ଚଢାଉ।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ: ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଇଡି। ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ବୁରୱାନ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଜୀବନ କୃଷ୍ଣ ସାହାଙ୍କୁ ଇଡି ଗିରଫ କରିଛି।

ବିଧାୟକ ଜୀବନ କୃଷ୍ଣ ସାହାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଇଡି ଚଢାଉ କରିଛି। ଏସଏସସି ସହାୟକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ସହ ଜଡିତ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ କରାଯାଇଛି।

ଯେତେବେଳେ ଇଡି ଟିମ୍ ବିଧାୟକ ସାହାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ସେ ହଠାତ୍ ଇଡିକୁ ଦେଖି ପ୍ରଥମ ମହଲାରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି କାନ୍ଥ ଡେଇଁ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।

ଇଡି ଚଢାଉ ଏବଂ ଗିରଫ

ଇଡି ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଧରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଡ୍ରେନେଜ୍‌ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ।

କିନ୍ତୁ ଇଡି ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଫୋନକୁ ଡ୍ରେନେଜରୁ ବାହାର କରି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ। ଇଡି ସାହାଙ୍କ ଘର ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା।

ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେ ସାହା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ କାରବାର କାଗଜପତ୍ର ଅଛି। ଗିରଫ ପରେ, ଇଡି ଟିମ୍ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ନିଜ ସହିତ ନେଇଛି।

ମନି ଲଡରିଙ୍ଗ୍ ଅଭିଯୋଗ
ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ଯେ ଏହି ଠକେଇରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଟଙ୍କା ହେରଫେର ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଆହୁରି ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ।

ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦଳ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ସହିତ ଜଡିତ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ବୀରଭୂମି ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା କାରବାରର ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା।

ଏହି ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବୀରଭୂମିର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସକାଳେ ଇଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିଧାୟକ ସାହାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ପୂର୍ବରୁ, ଏଜେନ୍ସି ଏହି ଠକେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧାୟକ ସାହାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା।

