ଶାଢ଼ୀ ଗଦା ତଳେ ଲୁଚିଥିଲେ TMC ନେତା, ଧରି ପକାଇଲା ପୋଲିସ; ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ
ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଦୋକାନରେ ଖାନ ତଲାସି କରିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟୋର ରୁମରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଶାଢ଼ୀ ଗଦା ଉପରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା
କୋଲକାତା: ଦିନେ ସମୟ ଏମିତି ଥିଲା ସାଧାରଣ ଜନତା ହେଉ ବା ପୋଲିସ କାହାକୁ ମାନୁନଥିଲେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମ୍ସି) ନେତା । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରାଉଥିଲେ ଓ ଭୟଭୀତ କରାଉଥିଲେ । ମାରଧର ଓ ବଟି ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଏମିତି ହୋଇଛି ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଟିଏମ୍ସି ନେତା ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଜାଗା ପାଉନାହାନ୍ତି । ଗିରଫ ଭୟରେ ଦୋକାନରେ ପଶି ଶାଢ଼ୀ ଗଦା ଭିତରେ ଲୁଚୁଛନ୍ତି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହାୱଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଉଦୟନାରାୟଣପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଚାନ୍ଦା ଓ କମିଶନ ନେବା ନେଇ ବିଲାସପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଟିଏମ୍ସି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏପରିକି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନେତା ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା । ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଉଥିଲେ ।
କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ବିଲାସପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଟିଏମ୍ସି ନେତା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଲୁଗା ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲେ। ଦୋକାନ ଭିତରେ ଥିବା ଷ୍ଟୋର ରୁମରେ ଶାଢ଼ୀ ଗଦା ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲେ । ସେ ତଳେ ଶୋଇ ଯାଇଥିଲେ ଓ ନିଜ ଉପରେ ଶାଢ଼ୀ ଗଦା କରିଦେଇଥିଲେ ।
#Bengal : पुलिस ने उठाया साड़ियों के बंडल। नीचे से छुपा निकला TMC नेता।
मामला वेस्ट बंगाल के हावड़ा का। यहाँ की एक दुकान में साड़ियों का बंडल। पुलिस ने कई साड़ियां उठाईं। नीचे छुपा हुआ निकला TMC नेता। ये TMC नेता लोगों के गुस्से और पुलिस से बचने के लिए अलग तरीका निकाला। दुकान में… pic.twitter.com/L9xXNgIsdV
— Sunil Maurya (@smaurya_journo) June 7, 2026
ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଦୋକାନରେ ଖାନ ତଲାସି କରିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟୋର ରୁମରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଶାଢ଼ୀ ଗଦା ଉପରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା। ପୋଲିସ ଶାଢ଼ୀର ବଣ୍ଡଲ ହଟାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ସେଠାରୁ ହଟିଲା, ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ଠିକ୍ ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା । ଶାଢ଼ୀ ତଳେ ଲୁଚିଥିବା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଧରିପକାଇଥିଲା । ଗିରଫଦାରୀର ପୂରା ଘଟଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।
ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କେବଳ କମିଶନ ନୁହେଁ, ୨୦୨୧ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ହୋଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ହିଂସାରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ହାତ ରହିଛି । ପୋଲିସ ସେହି ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ସମସ୍ତ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।