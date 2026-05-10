ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ; କହିଲେ ଏମିତି କଥା
କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା । ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ । ହେଲେ ବନ୍ଦ ହେଉନି ନର ସଂହାର । ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଏଙ୍କୁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଶନିବାର ରାତିରେ ଆଉ ଜଣେ ଟିଏମ୍ସି କର୍ମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଟିଏମ୍ସି ନେତା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ।
ହୁଗୁଳି ଜିଲ୍ଲା ନକୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟ କୋଟା ଗାଁର ଟିଏମ୍ସି ନେତା ସହଦେବ ବାଗଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଟିଏମ୍ସି ପାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଶ୍ୱର୍ରୁ ମିଳିଛି । ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ରହିଛି । ଆକ୍ରମଣ ପରେ ରକ୍ତଶ୍ରାବ ହୋଇ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସହଦେବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ଟିଏମ୍ସି ଅଫିସ ପାଶ୍ୱର୍ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ହାତ ଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ସହଦେବଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଧମକ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଶନିବାର ରାତିରେ କୌଣସି କାମରେ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ । ହେଲେ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ । ଆଜି ସକାଳେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଟିଏମ୍ସି ଅଫିସ ପାଖରୁ ମିଳିଥିଲା । ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ।
ଟିଏମ୍ସି ଅଫିସ ପାଖରେ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି । ଏଥିସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ।
ସେପଟେ ପୂର୍ବ ମେଦିନାପୁର ଖେଜୁରୀ ଗାଁରେ ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଟିଏମ୍ସି ନେତା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି କଟାକ୍ଷ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହା କ’ଣ ଭୟର ରାଜନୀତିର ଏକ ଉଦାହରଣ? ହିନ୍ଦୁ ହେଉ କିମ୍ବା ମୁସଲମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୋକାନ ଜଳାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ଅଛି। ଖେଜୁରୀର ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ହିଜଲି ଶରିଫ୍ ଗାଁରେ ଯାହା ଘଟିଲା, ତାହା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ ବର୍ବରତା। ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ୬୦ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନ ଜଳାଇ ଦେଲେ। ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଅଗଣିତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଜର ରୋଜଗାର ହରାଇଲେ ବୋଲି ଅଭିଷେକ ଲେଖିଛନ୍ତି ।