TMC ନେତା ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ ଗିରଫ
ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ଫଲ୍ତା ଥାନାରେ ଖାନଙ୍କ ନାମରେ ୭ଟି ଏଫ୍.ଆଇ.ଆର୍. (FIR) ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା।
କୋଲକାତା: ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ନେତା ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନଙ୍କୁ ଆଜି ଭୋରରୁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ (STF) ଗିରଫ କରିଛି।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ଦିନ ଧରି ଫେରାର୍ ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନେପାଳ ସୀମା ପାଖରୁ ଧରାଯାଇଛି। ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ STF ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା।
ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ଫଲ୍ତା ଥାନାରେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ନାମରେ ୭ଟି ଏଫ୍.ଆଇ.ଆର୍. (FIR) ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା।