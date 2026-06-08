TMC ନେତା ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ ଗିରଫ

ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ଫଲ୍‌ତା ଥାନାରେ ଖାନଙ୍କ ନାମରେ ୭ଟି ଏଫ୍.ଆଇ.ଆର୍. (FIR) ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା।

By Shiv Sankar Singh

କୋଲକାତା: ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ନେତା ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନଙ୍କୁ ଆଜି ଭୋରରୁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ (STF) ଗିରଫ କରିଛି।

ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ଦିନ ଧରି ଫେରାର୍ ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନେପାଳ ସୀମା ପାଖରୁ ଧରାଯାଇଛି। ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ STF ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା।

ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ଫଲ୍‌ତା ଥାନାରେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ନାମରେ ୭ଟି ଏଫ୍.ଆଇ.ଆର୍. (FIR) ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମୁମ୍ୱାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରୁ ବି ବିଦା ହେବେ…

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଗିଫ୍ଟ,…

You might also like More from author
More Stories

ମୁମ୍ୱାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରୁ ବି ବିଦା ହେବେ…

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଗିଫ୍ଟ,…

୮ ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ତା’ପରେ ଟିକି…

ଏବେ ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିବେନି ଟ୍ରମ୍ପ, ଏଥର ହେବ…

1 of 29,641