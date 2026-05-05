ଆସିଗଲା ତାରିଖ, ଏହି ଦିନ ଶପଥ ନେବେ ବଙ୍ଗର ନୂଆ ସରକାର, ଘୋଷଣା କଲେ BJP ପ୍ରଦେଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
WB Election: ୨୦୨୬ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଏକ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି । ଦଳ ୨୦୬ ଆସନ ଜିତି ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା । ତେବେ ଏହି ବିଜୟ ପରେ ବଙ୍ଗରେ କାହାର ରାଜ୍ ଚାଲିବ ସେନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବୟାନ ଦେଇ ସମିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୯ ମଇରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ ସେ ନେଇ ସମିକ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନଥିଲେ ।
ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୨୩ ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ୨୯ ତାରିଖରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭୋଟ ଗଣତି ଗତକାଲି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ, ବିଜେପି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିଏମସିକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗତ ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଟିଏମସି କେବଳ ୮୦ ଟି ଆସନ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।
ସୋମବାର ଭୋଟ ଗଣତି ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇଲା ଯେ ବିଜେପି ବହୁମତ ହାସଲ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲେ। ଶୀର୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାମ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନାମଟି ସର୍ବାଧିକ ଉଲ୍ଳେଖିତ ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ, ଯିଏ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗଡ଼ ଭବାନୀପୁରରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ।
ନାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଯେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ମେ ୯ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାହାକୁ ବାଛିବେ।