ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ବିଷ୍ପତ୍ତି, ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ଯୋଜନା, ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ ୩ ହଜାର
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ‘ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନା’କୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ
Annapurna Bhandar Yojna: ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସୁ ଆସୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ଯୋଜନା ମାନ ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ‘ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନା’ ଅଧୀନରେ ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ଜୁନ୍ ୧ ରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା
ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ବିଜେପି ନିଜ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ‘ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନା’ର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱତଃସ୍ପୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଏହି ନୂତନ ଯୋଜନାର ଅଂଶ ହୋଇଯିବେ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋର୍ଟାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ।
କ’ଣ ଏହି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନା?
୨୦୨୬ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ନୂଆ ସ୍କିମ୍, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ‘ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନା’ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗୁ ହେବ।
ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗରିବ ପରିବାରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜ ସଂସାର ଚଳାଇବା ସହ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ‘ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର’ ଜରିଆରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରାୟ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ।
କେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ?
- କେବଳ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ।
- ଆବେଦନକାରୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
- ମହିଳା ଜଣକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର (Poor/EWS) ପରିବାରର ହୋଇଥିବା ଉଚିତ।
- ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ ୨୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ।
ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ:
- ପରିଚୟ ପତ୍ର
- ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ
- ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର
- ରାସନ କାର୍ଡ
- ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍
- ଆୟ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର
- ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍
କିପରି କରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ?
- ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ।
- ସେଠାରେ ‘Apply Online’ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
- ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆସିଥିବା OTP ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସଠିକ୍ ଭାବେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ।
- ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତାବିଜଗୁଡ଼ିକୁ ସେଠାରେ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
- ଫର୍ମ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବରଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ।
- ଏହା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।
ଆଜିଠାରୁ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟରୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଫର୍ମ ଜାରି କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ସୁବିଧା ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୬ ରୁ ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଏହି ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ।
ଅଫଲାଇନ୍ ଆବେଦନର ପ୍ରକ୍ରିୟା କ’ଣ?
ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହଁନ୍ତି, ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସ୍, ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ସରକାରୀ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେଠାରେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ଆବେଦନ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ରସିଦ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ।