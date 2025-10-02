ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଓ୍ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ରୋହିତ-କୋହଲିଙ୍କ ଅବସର ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳୁଛି ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍
India vs West Indies Live; ଟସ୍ ଜିତିଲା ଓ୍ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବ ଭାରତ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମିଶନରେ ଲାଲ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଓ୍ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସହିତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି।
ଓ୍ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଭାରତର ଘରୋଇ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଓ୍ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯାଉଛି।
ଆଉ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରୋଷ୍ଟନ୍ ଚେଜ୍ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଅଛନ୍ତି।
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବ। ଏହା ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଟସ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ୨୦୦୨ ପରଠାରୁ ଭାରତୀୟ ମାଟିରେ କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ କିମ୍ବା ଏକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିନାହିଁ। ତେଣୁ, ଭାରତ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ କଠିନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ।
ଭାରତ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍: ଶୁଭମନ ଗିଲ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବା ନେଇ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ। ଗିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ଏକ ଭିନ୍ନ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେବ।
ଅହମ୍ମଦାବାଦ ପିଚ୍ର ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଗତ ଥର ଆମେ ଏଠାରେ ଖେଳିଥିଲୁ, ଏହା କଳା ମାଟି ପିଚ୍ ଥିଲା। ତଥାପି, ଏଥର ଟେଷ୍ଟ୍ ଲାଲ ମାଟି ପିଚ୍ରେ ହେଉଛି।” ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପିଚ୍ କିପରି ଆଚରଣ କରେ ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ।
ଏହା ୧୫ ବର୍ଷ ପରେ ଘଟିବ: ଭାରତ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟେଷ୍ଟ୍ ୨୦୧୦ ପରଠାରୁ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ବିନା ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ।
ଡେବ୍ୟୁ ଠାରୁ ଅବସର ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଶ୍ୱିନ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଖେଳାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ୬୫ଟି ଟେଷ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଅହମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଅଶ୍ୱିନ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଅବସର ପରେ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି।