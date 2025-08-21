ଓ୍ବେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଳବାଇରେ ୨୮୬୫ ପଦବୀରେ ହେବ ନିଯୁକ୍ତି, ଏହି ତାରିଖରୁ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ

ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବାର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ରେଳବାଇରେ କାମ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ । ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇର ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ସେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀତା ଅଧୀନରେ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇର ଏହି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 30 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ରଖାଯାଇଛି ।

ବୟସ ସୀମା କେତେ ହେବ- ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ୧୫ ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ୨୪ ବର୍ଷ ହେବା ଉଚିତ । ଅର୍ଥାତ୍ ୨୪ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ତଥାପି, ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ ଛାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। SC/ST ବର୍ଗ ପାଇଁ ୫ ବର୍ଷ ଛାଡ଼, OBC ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ୩ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ ।

ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ’ଣ ହେବା ଉଚିତ- ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବୋର୍ଡରୁ ଅତି କମରେ ୫୦% ନମ୍ବର ସହିତ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିଥିବା ଉଚିତ । ଏହା ସହିତ, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଖରେ NCVT / SCVT ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ITI ପ୍ରମାଣପତ୍ର) ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ’ଣ ହେବ- ଏହି ନିଯୁକ୍ତିରେ କୌଣସି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ । ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶରେ ପ୍ରାପ୍ତ ନମ୍ବର ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ଏକ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯିବ ।

ଫି କେତେ ହେବ- ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫି ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଜେନେରାଲ, ଓବିସି ଏବଂ ଇଡବ୍ଲୁଏସ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ ଫି ଭାବରେ 100 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଫି ଭାବରେ 41 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଏସସି/ଏସଟି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ ଫି ରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଫି ଭାବରେ 41 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।

