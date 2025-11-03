ନୋବେଲ ବିଜେତାଙ୍କୁ ମିଳେ କେତେ ଟଙ୍କା? ବିଶ୍ବର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ବ୍ଯକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳେ ଜାଣନ୍ତୁ…
ଓଡିଶା ପୁରସ୍କାର: ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାରକୁ ଦେଶର ସର୍ବାଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ।ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ଯକ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଏକ ନୁଆ ପରିଚୟ ପାଇଥାଏ।
ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କଣ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କି ବିଶ୍ବର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର କୁହାଯାଉଥିବା ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ଜିତିଥିବା ଲୋକକୁ କେତେ ଟଙ୍କାର ପ୍ରାଇଜ ମନି ମିଳିଥାଏ ଓ କଣ କଣ ସୁବିଧା ସବୁ ଦିଆଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ସେ ବାବଦରେ ଗୋଟି ଗୋଟି ସବୁ ଜାଣିବା..
ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ: ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାରକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ସମ୍ମାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତା କେବଳ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏକ ଖ୍ୟାତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି।
ଏହି ପୁରସ୍କାର ଡାଇନାମାଇଟ୍ ଉଦ୍ଭାବନକାରୀ ସ୍ୱିଡିସ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ନୋବେଲଙ୍କ ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା।
ସେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାନବତା ପାଇଁ ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।
କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ: ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଛଅଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ: ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ଔଷଧ, ସାହିତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନ। ଏହା ଅକ୍ଟୋବରରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ଆଲଫ୍ରେଡ ନୋବେଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ।
ବିଜେତା କ’ଣ ପାଆନ୍ତି: ପ୍ରଥମେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନୋବେଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜେତା 11 ନିୟୁତ ସ୍ୱିଡିସ୍ କ୍ରୋନର (SEK) କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 85 ନିୟୁତ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବର୍ଗରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ବିଜେତା ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପରିମାଣ ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟାଯାଏ।
ଏହା ସହିତ, ବିଜେତାମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନାରେ ତିଆରି ଏକ ନୋବେଲ ପଦକ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ପଦକ ଆଲଫ୍ରେଡ ନୋବେଲଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ସହିତ ଖୋଦିତ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ପାଇଁ ପଦକର ଡିଜାଇନ୍ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ।
ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତାର ବିବରଣୀ ସମ୍ବଳିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଡିପ୍ଲୋମା (ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍) ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
ଟଙ୍କା ଏବଂ ପଦକ ଅପେକ୍ଷା, ଏହି ସମ୍ମାନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି। ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସରକାର ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି।
କେଉଁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ: ଯଦିଓ ଏହି ପୁରସ୍କାର କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଆସିନଥାଏ, ଏହା ଆଣିଥିବା ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏହା ବିଜେତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିଦିଏ। ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ, ଏବଂ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଯାଆନ୍ତି।
ଏହା କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ: ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ସ୍ୱିଡେନର ଷ୍ଟକହୋମରେ ନୋବେଲ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ,ମାତ୍ର ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ନରୱେର ଓସ୍ଲୋରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ରାଜନେତା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥାଆନ୍ତି।