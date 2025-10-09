ଗଜବ ବେଜ୍ଜତି ! ପାକିସ୍ତାନର ଏଭଳି ଦଶା, ଲାଜରେ ଆଉ ଟେକି ପାରିବେନି ମୁଣ୍ଡ ; ଭାଇରଲ ହେବାର ଲାଗିଛି ଏହି ଫଟୋ 

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ମେନୁର ଫଟୋ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କ ହୋସ ଉଡିଯାଇଛି । ଆସନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ମେନୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ..

ଆମ ଦେଶରେ ଏପରି କେହି ନାହିଁ ଯିଏ ଭାରତୀୟ ସେନା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା “ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର” ବିଷୟରେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅପରେସନ୍ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଖବର ସେହି ବିଷୟ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ମେନୁ ବିଷୟରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଏହି ମେନୁ କିପରି ପାକିସ୍ତାନକୁ କୁକ କରିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ମଜା କରିଛି। ମେନୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଫଟୋ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଖୁସି ମିଳିବ ।

ପାକିସ୍ତାନକୁ ମେନୁ:ଆମେ କହୁଥିବା ଭାଇରାଲ୍ ମେନୁରେ ଉପର ଏବଂ ତଳେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଲୋଗୋ ରହିଛି ‘୯୩ ବର୍ଷର IAF … ଅସମର୍ଥ, ଅପରାଜିତା ଏବଂ ସଠିକ୍ ‘। ତାହା ତଳେ ସେହି ମେନୁ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି | ଏହି ମେନୁକୁ ‘ରାୱଲପିଣ୍ଡି ଚିକେନ୍ ଟିକ୍କା ମସାଲା, ରାଫିକି ରାରା ମଟନ୍, ଭୋଲାରି ପାନେର ମେଥୀ ମାଲାଇ, ସୁକ୍କୁର ଶ୍ୟାମ ସାଭେରା କୋଫଟା, ସରଗୋଡା ଡାଲ ମାଖାନି, ଯାକୁବବାଦ ମେୱା ପୁଲାଓ, ଭବାଲପୁର ନାନ’ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ ମିଠା ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ‘ବାଲାକୋଟ ତିରାମିଶୁ, ମୁଜାଫରବାଦ କୁଲଫି ଫାଲୋଡା, ମୁରିଡକେ ମିଠା  ପାନ’ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି।

 

ଆପଣ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହା କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ X ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଫଟୋଟିର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ବାୟୁସେନା ଦିବସର ବିଶେଷ ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମେନୁ। IAF ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ମେନୁରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ IAF ଦ୍ୱାରା ବୋମା ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ବାୟୁସେନା ଘାଟିଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ନାମିତ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।” ଏହି ଲେଖା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୋଷ୍ଟଟି ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ପୁନଃ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭାଇରାଲ ଫଟୋ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହିଁ।

