କେତେ ବର୍ଷରେ ମା’ ହୁଅନ୍ତି ଇରାନୀ ମହିଳା, କେଉଁ ବୟସରେ ବିବାହ କରନ୍ତି; ଆକଳନ ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ପୁଣି ଥରେ ଖବରର ଶିରୋନାମାରେ ଅଛି। ଚାରି ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧ ଇରାନର ରାଜନୀତି, ସମାଜ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଉଷ୍ମ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

ଏହି ପରିବେଶରେ, ଏକ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଇରାନୀ ଝିଅମାନେ କେଉଁ ବୟସରେ ମା’ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ହାର। ନିକଟ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସରକାରୀ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଇରାନରେ ହିଜାବ ଆଇନ ଏବଂ କଠୋର ଧାର୍ମିକ ପୋଲିସ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ପ୍ରତିବାଦ ସହିତ ମହିଳା ଅଧିକାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିତର୍କର ବିଷୟ ହୋଇଆସିଛି। ତଥାପି, ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏକ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଦର୍ଶାଉଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନରେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ୨୫ ରୁ ୨୯ ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବୟସ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପ୍ରାୟ ୮୭ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମା’ ହୁଅନ୍ତି।

ତେହେରାନ ଟାଇମ୍ସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଇରାନୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ବୟସ ୨୭.୪ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ହାରାହାରି ବୟସ୨୦୨୫ ର ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ମାସରେ ୨୭.୭ ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ମାତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୟସ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ସହରୀକରଣ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଭଳି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ପରିବାର ନିୟୋଜନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି।

ଯଦି ଆମେ ମୋଟ ଜନ୍ମ ହାର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜନନ ହାର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଇରାନର ହାରାହାରି ପ୍ରଜନନ ହାର ପ୍ରତି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ୨.୦୮ ଥିଲା।

୨୦୨୩ ତୁଳନାରେ ୨୦୨୪ରେ ପ୍ରଜନନ ହାର ୨୨.୭୭ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଇରାନର ଜନ୍ମହାର କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ହ୍ରାସ ପାଉଥିଲା। ସରକାର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି।

ଇରାନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମା’ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ହାରାହାରି ବୟସ ୨୭ ରୁ ୨୮ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଯାହା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ କିଶୋରୀ ମାତୃତ୍ୱ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ବିବାହ ଏବଂ ପରିବାର ଯୋଜନା କରନ୍ତି।

