ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି; ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ କହିଲେ ଏପରି, “ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ଯ ଯୁଦ୍ଧ”…
"ମୁଁ କହିଲେ ବନ୍ଦ ହେବ ଯୁଦ୍ଧ!"
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ସେ ଚାହିଁଲେ ଚୁଟକୀରେ ଇରାନ ସହ ଚାଲିଥିବା ସଙ୍ଘର୍ଷକୁ ଶେଷ କରିପାରିବେ। ଏହାସହ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଇରାନରେ ଏବେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ।
ଏପରିକି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ କି ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁବି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଏହା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ରୁଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଜା-ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି।
ମାତ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ଯରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଚଲାଇଥିଲେ ଆମେରିକୀୟ ଆର୍ମି।
ଏପରିକି ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଅୟୋତୋଲା ଖାମେନିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ କରି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଇଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଇରାନକ କ୍ରୋଧ ବଢିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା ଓ ସେ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଆମେରିକା ଦୂତାବାସକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲା ଇରାନ। ଏପିରିକି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦୀର୍ଘ 12 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି।
ଯୁଦ୍ଧରେ କଣ କ୍ଷତି ହୋଇଛି: ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଫ ହର୍ମୁଜ ଦେଇ ତେଲ ତଥା ଗ୍ଯାସ ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନୀ କାରବାର ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଫଳରେ ସିଧାସଳଖ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ପଡୁଛି। କେଉଁଠିୁ ଗ୍ଯାସ ଅଭାବରେ ମୁଲ୍ଯ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇସାରିଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ତେଲ ଚଢା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।
ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଥା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଯୁଦ୍ଧରେ କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡୁଛି।