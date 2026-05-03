ହିଜବୁଲ୍ଲାର ସୁଇସାଇଡ୍ ଡ୍ରୋନ୍: ବିନା ସିଗ୍ନାଲ୍‌ରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନାକୁ କରୁଛି ଟାର୍ଗେଟ !

ହିଜବୁଲ୍ଲା ଫାଇବର୍-ଅପ୍ଟିକ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା କୌଣସି ସିଗ୍ନାଲ୍ ବିନା କାମ କରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଜାମ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅତି ସଠିକ୍ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତିଆରି ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ହିଜବୁଲ୍ଲା ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ଅଟକାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଫାଇବର୍-ଅପ୍ଟିକ୍ ଡ୍ରୋନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା କୌଣସି ବେତାର ସଂକେତ (Wireless Signal) ବିନା କାମ କରିଥାଏ। ନିକଟରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ, ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନର କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ଉପର ଦେଇ ଉଡ଼ି ଏକ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଟ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ଡ୍ରୋନ୍‌ରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ୟାମେରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଇଭ୍ (Live) ଚିତ୍ର ମିଳିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିପାରନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହିଭଳି ଏକ ଆକ୍ରମଣରେ ୧୯ ବର୍ଷୀୟ ସୈନିକ ଇଦାନ୍ ଫୁକ୍ସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେହି ହେଲିକପ୍ଟର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ଡ୍ରୋନ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ରେଡିଓ କିମ୍ବା ୱାୟରଲେସ୍ ସିଗ୍ନାଲର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏହା ବଦଳରେ ଏକ ପତଳା ଫାଇବର୍-ଅପ୍ଟିକ୍ କେବୁଲ୍ ଡ୍ରୋନ୍‌କୁ ସିଧାସଳଖ ଅପରେଟରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଏହି କେବୁଲ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାଲୁକା ଏବଂ ପତଳା ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଆଖିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରାୟ ୧୫ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ହୋଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅପରେଟର ଜଣକ ଦୂରରେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଚଳାଇ ପାରନ୍ତି।

ଯେହେତୁ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ସିଗ୍ନାଲ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଜାମ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଧରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଡ୍ରୋନ୍‌କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସିଗ୍ନାଲକୁ ଜାମ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଆଗରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କାମ କରୁନାହିଁ। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଜାଲ ଭଳି ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟତୀତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଶେଷ ଉପାୟ ନାହିଁ।

ପୂର୍ବରୁ ଫାଇବର୍-ଅପ୍ଟିକ୍ ଡ୍ରୋନ୍‌ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ରୁଷିଆ ଏହାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ରୁଷିଆ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍‌କୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବେସ୍ ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅପରେଟର ଅଧିକ ଦୂରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ହିଜବୁଲ୍ଲା ଚୀନ୍ କିମ୍ବା ଇରାନରୁ ସାଧାରଣ ଡ୍ରୋନ୍ କିଣି ସେଥିରେ ଗ୍ରେନେଡ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରକ ଖଞ୍ଜି ଦେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହା ଏକ ଶସ୍ତା କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦୀ ଅସ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଉଛି।

ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପାଇଁ ଏହା ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ ବା ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଛି। ପୂର୍ବରୁ ହିଜବୁଲ୍ଲା ପାଖରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରକେଟ୍ ଏବଂ ମିସାଇଲ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ କମିଯାଇଛି। ଏବେ ସେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତିଆରି ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି।

