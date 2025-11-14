ହଠାତ୍ ବଦଳିଗଲା ଆକାଶର ରଙ୍ଗ! ଦେଖାଗଲା ସବୁଜ, ଗୋଲାପୀ, ନୀଳ ଏବଂ ବାଇଗଣୀ ଆଲୋକ, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା, କାନାଡା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ସବୁଜ, ଲାଲ ଏବଂ ନୀଳ ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଉଥିବାର ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଏହି ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ତଥାପି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକା ଏବଂ କାନାଡାରେ ସର୍ବାଧିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା। ଆକାଶରେ ଏକ ଚିତ୍ର ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଆଲୋକଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତର ଆଲୋକ କିମ୍ବା ଅରୋରା ବୋରିଆଲିସ୍ କୁହାଯାଏ।
ଆମେରିକାର ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା NOAA କହିଛି ଯେ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଲାଇଟ୍ସ ଏକ ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା କାନାଡା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର କିଛି ଅଂଶରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସ୍ପେସ୍ ୱେଦର ପୂର୍ବାନୁମାନ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଶେଷଜ୍ଞ ସିଆନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା୭ ରୁ ୧୦ ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲାଇଟ୍ସ ସବୁଠାରୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଥିଲା।
କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ: ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଲାଇଟ୍ସ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଲୋକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯାହା ରାତିର ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଆଲୋକଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯେପରିକି ସବୁଜ, ଗୋଲାପୀ, ନୀଳ ଏବଂ ବାଇଗଣୀ। ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଲାଇଟ୍ସ ସାଧାରଣତଃ ନରୱେ, ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସ୍ୱିଡେନ, କାନାଡା, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଆଲାସ୍କା ସମେତ ଉତ୍ତର ମେରୁ ନିକଟରେ ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଏ।
କେମିତି ହୁଏ: ଉତ୍ତର ଆଲୋକ ଗଠନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଏହି ଅଗ୍ନିକଣାଗୁଡ଼ିକ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୌର ଅଗ୍ନିକଣା ନାମକ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତାପ ମୁକ୍ତ କରେ।
ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଚାର୍ଜିତ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମହାକାଶରେ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଧକ୍କା ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପହଞ୍ଚି ଭିତରର ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଶକ୍ତି ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆକାଶରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଝଲକ ଦେଖାଯାଏ।
କେଉଁ ରଙ୍ଗ କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ: ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ କେବେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ଧକ୍କା ହୁଅନ୍ତି, ସବୁଜ ଆଲୋକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ଧକ୍କା ହୁଅନ୍ତି, ଲାଲ ଆଲୋକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ସେହିପରି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ସହିତ ଧକ୍କା ହୁଅନ୍ତି, ନୀଳ କିମ୍ବା ବାଇଗଣୀ ଆଲୋକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏହି କାରଣରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଉତ୍ତର ଆଲୋକ କୁହାଯାଏ।
ଏହା କେତେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ: ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଉତ୍ତର ଆଲୋକ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଯାହା ଏହି ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷକରି ଅନ୍ଧାର, ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକାଶ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ଏହାର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତର ମେରୁକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏପରି ଯେ କେହି ଏହାକୁ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।