(VIDEO)ଏ କି ଚମତ୍କାର…ଆକାଶରେ ଖେଳିଗଲା ନାଲି-ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ହଠାତ୍ ଏ ଆଲୁଅ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ?
ଏ କି ଚମତ୍କାର...ଆକାଶରେ ଖେଳିଗଲା ନାଲି-ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କିରଣ । ସମସ୍ତେ ଦେଖି ସ୍ତବ୍ଧ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା, କାନାଡା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ସବୁଜ, ଲାଲ ଏବଂ ନୀଳ ଆଲୋକ ବିଷୟରେ ଏବେ ସବୁ ଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା । ଏହି ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକ ଏଠାରେ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଏହା ଆମେରିକା ଏବଂ କାନାଡାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। ଆକାଶରେ ପେଣ୍ଟିଂ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଆଲୋକଗୁଡ଼ିକୁ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଲାଇଟ୍ସ କିମ୍ବା ଅରୋରା ବୋରେଲିସ୍ କୁହାଯାଏ।
ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଲାଇଟ୍ସ ବିଷୟରେ ଆମେରିକାର ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା NOAA କହିଛି ଯେ, ଏହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କାନାଡା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସ୍ପେସ୍ ୱେଦର ପ୍ରଡିକ୍ସନ ସେଣ୍ଟରର ବିଶେଷଜ୍ଞ ସିଆନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଆଲୋକଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ରୁ ରାତି10 ଟା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚମକଦାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ।
Most beautiful northern lights [aurora borealis]pic.twitter.com/4tg3uK9aD7
— Curiosity (@MAstronomers) November 12, 2025
ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଲାଇଟ୍ସ କ’ଣ?
ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଉତ୍ତର ଆଲୋକ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଲାଇଟ ଶୋ। ଏଗୁଡ଼ିକ ରାତିର ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଆଲୋକଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯେପରିକି ସବୁଜ, ଗୋଲାପୀ, ନୀଳ ଏବଂ ବାଇଗଣୀ। ଏହି ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଲାଇଟ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍ତର ଧ୍ରୁବ ପାଖାପାଖି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନରୱେ, ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସ୍ୱିଡେନ, କାନାଡା, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଆଲାସ୍କା
ଏଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଗଠିତ ହୁଏ?
ଲର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଲାଇଟଗୁଡ଼ିବ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅତି ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ବିସ୍ଫୋରଣ କରେ, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଆଲୋକଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଏହାକୁ ସୋଲାର ଫ୍ଲେୟର୍ସ ବା ସୌର ଅଗ୍ନି କୁହାଯାଏ। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ଚାର୍ଜିତ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମହାକାଶରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଧକ୍କା ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଏଠାରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ ଧକ୍କା ହେବା ଦ୍ବାରା ଏନର୍ଜୀ ରିଲିଜ ହୁଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଆକାଶରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।
କେତେବେଳେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ?
ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଯେତେବେଳେ ଏହି କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ଧକ୍କା କରନ୍ତି, ସବୁଜ ଆଲୋକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ଧକ୍କା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଲାଲ ଆଲୋକ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ସେହିପରି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ସହିତ ଧକ୍କା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନୀଳ କିମ୍ବା ବାଇଗଣୀ ଆଲୋକ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ ନର୍ଦ୍ଦନ ଲାଇଟ୍ସ କୁହାଯାଏ ।
ଏମାନେ କେବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି?
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ନର୍ଦ୍ଦନ ଲାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ସମୟରେ ଏମାନେ ସର୍ବାଧିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଅନ୍ଧାର, ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକାଶ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏମାନେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ନର୍ଦ୍ଦନ ଲାଇଟ୍ସକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।