କ’ଣ କହେ ଫଳ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଷ୍ଟିକର, ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ ଘାତକ
କ’ଣ କହେ ଫଳ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଷ୍ଟିକର, ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ
ଭୁବନେଶ୍ଵର: ବଜାରରେ ଷ୍ଟିକର ଲଗାଯାଇଥିବା ସେଓ ଏବଂ କମଳା ମିଳୁଥିବା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହି ଷ୍ଟିକର ଲଗାଯାଇଥିବା ଫଳକୁ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି, ଏଥିରେ କାହିଁକି ଷ୍ଟିକର ଲଗାଯାଇଥାଏ । ଏହା ପଛର କାରଣ କ’ଣ ରହିଛି? ଫଳ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଷ୍ଟିକର ଉପରେ ଏକ ପିଏଲୟୁ କୋଡ୍ ଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ‘ପ୍ରାଇସ ଲୁକ୍ ଅପ୍’ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।
ପ୍ରତି ଫଳରେ ଏହି କୋଡ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଥାଏ । ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟିକର୍ରେ ଥାଏ ଏକ କୋଡ୍, ଯାହାକି ଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଇଥାଏ ତଥ୍ୟ, ଯେମିତିକି ଏହାର ଗୁଣବତ୍ତା। ଷ୍ଟିକର ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିହେବ କେଉଁ ଫଳକୁ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି ଓ କାହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ତଥା ଅର୍ଗାନିକ ଉପାୟରେ ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ କୋଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଫଳ ବାଛିବା ସହଜ ହୋଇଯାଏ।
୪ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଷ୍ଟିକର୍: ଯଦି ଆପଣ ସେଓ କିମ୍ବା କମଳା ଉପରେ ୪ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଷ୍ଟିକର୍ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ହୋଇଯାନ୍ତୁ। ଏହି ଷ୍ଟିକର ସଂଖ୍ୟାଗୁଡିକ ଯଦି ୪ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ୪ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତି କି ୪୦୨୬ କିମ୍ବା ୪୮୯୧ ଇତ୍ୟାଦି । ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏହି ଫଳଟିରେ କୀଟନାଶକ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଫଳକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଥାଏ ।
୫ ଅଙ୍କ ବଶିଷ୍ଟ ଲେଖା: ଯଦି କିଛି ଫଳରେ ଷ୍ଟିକରର ସଂଖ୍ୟା ୫ ଅଙ୍କ ବଶିଷ୍ଟ ଲେଖା ହୋଇଛି । ଏବଂ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡିକ ୮ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେମିତି କି ୮୪୩୨୧ କିମ୍ବା ୮୭୯୨୧ ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଏହିପରି ଫଳଗୁଡିକ ଜେନେଟିକ୍ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଫଳ ଗୁଡିକ ଜୈବିକ ନୁହେଁ । ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ଫଳଗୁଡିକ ପ୍ରାକୃତିକ ନୁହେଁ । ଏଗୁଡିକୁ ଲ୍ୟାବରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି ।
ଶରୀର ପାଇଁ କେଉଁଟା ଭଲ: ତେବେ କେଉଁ ଷ୍ଟିକର ଲଗାଯାଇଥିବା ସେଓ ବା ଫଳ ଆପଣ କିଣିବେ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ । ୫ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ୯ରୁ ହେଉଥିବ ଯେମିତିକି ୯୩୪୫୧ କିମ୍ୱା ୯୧୨୪୫ ଇତ୍ୟାଦି ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ତାହା ଶରୀର ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଫଳ ଗୁଡିକ ଜୈବିକ ଭାବେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି।