Late Pregnancy Complications: ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାର ସଠିକ୍ ବୟସ କେତେ, ୩୦ ପରେ ପରିବାର ବଢ଼ାଇବା ଆଣିପାରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା

Late Pregnancy Complications: ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାର ସଠିକ୍ ବୟସ କେତେ, ୩୦ ପରେ ପରିବାର ବଢ଼ାଇବା ଆଣିପାରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା
ହରମୋନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଅନିୟମିତ ଋତୁସ୍ରାବ
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: କ୍ୟାରିଅର, ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାଥମିକତା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ମହିଳା ବିବାହ ଏବଂ ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି। ତଥାପି, 30 ବର୍ଷ ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଗର୍ଭଧାରଣ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି।
ଡାକ୍ତରମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବୟସ ସହିତ, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ହରମୋନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତେଣୁ, ମହିଳାମାନେ ସମୟୋଚିତ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଇବା ଏବଂ ଗର୍ଭଧାରଣ ଯୋଜନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ, ସ୍ତ୍ରୀରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଯାଦବ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଋତୁଚକ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହା ଡିମ୍ବୋଲ୍ୟୁସନ୍ (ଡିମ୍ବାଣୁ ଗଠନ ଏବଂ ମୁକ୍ତ) କମ୍ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଘଟେ। ଯେତେବେଳେ ଡିମ୍ବୋଲ୍ୟୁସନ୍ ନିୟମିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଗର୍ଭଧାରଣରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ବୟସରେ AMH (ଆଣ୍ଟି-ମୁଲେରିଆନ୍ ହରମୋନ୍) ର ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି ହରମୋନ୍ ଡିମ୍ବାଶୟ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍, ଡିମ୍ବାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା। AMH ସ୍ତର ହ୍ରାସ ହେବା ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତାକୁ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଗର୍ଭଧାରଣକୁ ବିଳମ୍ବ କରିପାରେ।
30 ବର୍ଷ ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହରମୋନ୍ ଅସନ୍ତୁଳନ ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଶୀଘ୍ର କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବରେ ଆସିପାରେ। ଅନିୟମିତ ଋତୁସ୍ରାବ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ଯୋଜନା କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହରମୋନ୍ ଅସନ୍ତୁଳନ କେତେକ ସମୟରେ PCOS (ପଲିସିଷ୍ଟିକ୍ ଓଭାରି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍) ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା ଗର୍ଭଧାରଣକୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ।
30 ବର୍ଷ ପରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ସହିତ ଜଡିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ?
ଡିମ୍ବାଣୁର ଗୁଣବତ୍ତା ହ୍ରାସ – ବୟସ ସହିତ ଡିମ୍ବାଣୁର ଗୁଣବତ୍ତା ହ୍ରାସ ପାଏ।
ଗର୍ଭପାତର ବିପଦ – ଗବେଷଣା ସୂଚିତ କରେ ଯେ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଗର୍ଭପାତର ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭଧାରଣ – ଏହି ବୟସରେ, ମଧୁମେହ, ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ଥାଇରଏଡ୍ ସମସ୍ୟା ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭଧାରଣକୁ ଜଟିଳ କରିପାରେ।
IVF କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା – କେତେକ ସମୟରେ, ଯଦି ଗର୍ଭଧାରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ନହୁଏ, ତେବେ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ବୟସ କେଉଁ?
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ, 25 ରୁ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୟସକୁ ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ, ଡିମ୍ବାଣୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଭଲ ରହିଥାଏ ଏବଂ ହରମୋନ ସନ୍ତୁଳନ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିଥାଏ।
ତଥାପି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ ପରିବାର ଯୋଜନା ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ।
30 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଗର୍ଭଧାରଣ ହୋଇପାରିବ?
ସମୟକାଳୀନ ପ୍ରଜନନ ପରୀକ୍ଷା କରାନ୍ତୁ।
ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।
ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ।
ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ଧୂମପାନରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ।
ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ।
ବିଳମ୍ବରେ ବିବାହ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରାଥମିକତା ଯୋଗୁଁ, 30 ବର୍ଷ ପରେ ଗର୍ଭଧାରଣର ଧାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତଥାପି, ଏହି ବୟସରେ ଶରୀରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ସମୟୋଚିତ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ଯାଞ୍ଚ ସାହାଯ୍ୟରେ, ମହିଳାମାନେ 30 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିପାରିବେ।