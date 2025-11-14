CJI ଭୁଲ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିହେବ ନା ନାଇଁ; କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାଙ୍କର ପଦବୀ, କେଉଁ ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
CJIଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ପାରିବ କି ?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ନ୍ଯାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବିଚାରପତି ତଥା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ଯାୟାଳୟର ମୁଖ୍ଯ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିବ କି ? ଯଦି ହଁ ତେବେ ଏଥିରେ କଣ କଣ ନିୟମ ସବୁ ମାନିବାକୁ ପଡିଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ?
ଦେଶରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଦାଲତ ଠାରୁ ଉପରେ ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଏହାର ମୁଖ୍ଯ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି।
ସେ କେବଳ କୋର୍ଟର ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ନ୍ୟାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ତାହା ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ଏହି ପଦବୀ ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଜାୟ ରଖନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିପାରିବ କି ନା ନାଇଁ ? ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ CJI ଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ କ୍ଷମତା ଅଛି ଏବଂ ପୋଲିସ CJI ଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ କି ନା ନାଇଁ ?
CJI ଙ୍କ କ୍ଷମତା କ’ଣ: ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏବଂ କେଉଁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସମ୍ମୁଖରେ କେଉଁ ମାମଲା ଶୁଣାଣି ହେବ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଦାୟୀ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ CJI ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। CJI ଙ୍କ ସମ୍ମତି ଏବଂ ଦସ୍ତଖତ ବିନା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟରେ ନୂତନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।
CJI ସାମ୍ବିଧାନିକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ମାମଲାର ତୁରନ୍ତ ଶୁଣାଣି କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେଉଁଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି ପରେ କରାଯିବା ଉଚିତ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ତିନି ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ବସି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରନ୍ତି।
CJI କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିବ କି: ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପରି ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ, ଭାରତରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ବିଚାରପତିଙ୍କ ଗିରଫ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।
ଭାରତରେ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଚାପ କିମ୍ବା ଭୟ ବିନା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ।
ତଥାପି, ଯଦି ଜଣେ ବିଚାରପତି ତାଙ୍କ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ, ତେବେ ଆଇନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ନାଗରିକଙ୍କ ପରି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ, କେବଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିନ୍ନ ରହିଥାଏ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ଯ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ମୁଖ୍ଯ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନାହିଁ।
କେଉଁ ଆଇନ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ:
ଜୁଡିସିଆଲ୍ ଅଫିସର୍ସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ, ୧୮୫୦ – ଏହି ଆଇନ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ।
ବିଚାରପତି (ସୁରକ୍ଷା) ଆକ୍ଟ, ୧୯୮୫ – ଏହି ଆଇନ ଦେୱାନୀ ଏବଂ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲାରେ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ।
CrPC ଧାରା ୭୭ – ଜଣେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟିକ କ୍ଷମତା ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷତା ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ ନାହିଁ।
CrPC ୩୪୫ – ଜଣେ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା କିମ୍ବା କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏକ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ବିଚାରପତି ତଦନ୍ତ ଆକ୍ଟ, ୧୯୬୮ – ଏହି ଆଇନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ।