ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗର୍ଭାଶୟ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ’ଣ, କିପରି କରିବେ ଉପଚାର

ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସରର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ଏହାକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗ ଏକ ବଢ଼ୁଥିବା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ଯାହା ଗର୍ଭାଶୟର ତଳ ଅଂଶ, ଗର୍ଭାଶୟରେ ବିକଶିତ ହୁଏ।

ପ୍ରାୟତଃ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ମହିଳାମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ଯାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଅସ୍ୱାଭାବିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ, ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ, ଯୌନ ସମ୍ଭୋଗ ପରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ, ପେଲଭିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ରାବ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।

ଯଦି ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ, ତେବେ ଚିକିତ୍ସା ସହଜ ହୋଇପାରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ସଚେତନତା ଏବଂ ସମୟାନୁସାରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏହି ରୋଗକୁ ରୋକିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।

ତେଣୁ, ମହିଳାମାନେ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର କାରଣ ଏବଂ ଏହାକୁ କିପରି ରୋକାଯାଇପାରିବ ତାହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସମୟାନୁସାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇପାରିବ।

ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ପ୍ରମୁଖ କାରଣଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ:

ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଭାଗର ଡକ୍ଟରଙ୍କ ମତରେ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ଅନେକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କାରଣ ହେଉଛି ମାନବ ପାପିଲୋମାଭାଇରସ୍ (HPV) ସଂକ୍ରମଣ।

ଏହି ଭାଇରସ୍ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିପାରେ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଲେ ଗର୍ଭାଶୟର କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

ଏହା ସହିତ, କମ୍ ବୟସରେ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ଏକାଧିକ ସାଥୀ ରଖିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ଅଭ୍ୟାସ ନକରିବା ମଧ୍ୟ ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।

ଧୂମପାନ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗର ବୃଦ୍ଧି ଆଶଙ୍କା ସହିତ ଜଡିତ। ଏକ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଶରୀରକୁ ସଂକ୍ରମଣ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ କମ୍ ସକ୍ଷମ କରିପାରେ, ଯାହା ବିପଦକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ।

କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମୌଖିକ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଏକ ବିପଦ ସହିତ ଜଡିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନିଂର ଅଭାବ ପ୍ରାୟତଃ ବିଳମ୍ବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରେ।

କିଏ ଅଧିକ ବିପଦରେ ଅଛି:

କିଛି ମହିଳାଙ୍କର ସର୍ଭାଇକାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି HPV ସଂକ୍ରମଣରେ ପୀଡିତ, ସେମାନଙ୍କର ବିପଦ ବଢ଼ିଥାଏ।

ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ କମ୍ ବୟସରେ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିପଦ ବଢ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ, ଯେପରିକି ଗୁରୁତର ରୋଗ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗୁଁ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିପଦ ବଢ଼ିପାରେ।

ଏହା ସହିତ, ଧୂମପାନ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ଭାଇକାଲ୍ କର୍କଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ସର୍ଭାଇକାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବରେ ଚିହ୍ନଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଥାଏ।

ଏହାକୁ କିପରି ରୋକାଯିବ:

ସର୍ଭାଇକାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ଏବଂ ନିୟମିତ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହି ରୋଗକୁ ରୋକିବାରେ HPV ଟିକା ସହାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଏକପତ୍ନୀକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଏହି ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ। ଧୂମପାନ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ।

ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ପାପ୍ ସ୍ମିଅର୍ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ସର୍ଭାଇକାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ସଂକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

