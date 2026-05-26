ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ୫ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି! ଯାହା ବଦଳାଇ ଦେଲା ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୋଦୀ ସରକାର ୧୨ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି। ଏହି ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ସରକାର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।
ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ନଥିଲା ବରଂ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ନୀତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ନୂତନ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଯାହା ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଦିଗକୁ ଆକାର ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା ୩୭୦ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର: ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୧୯ରେ, ମୋଦୀ ସରକାର ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୩୭୦ ଏବଂ ୩୫ଏକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଏକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା: ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି “ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ସମ୍ବିଧାନ, ଏକ ନେତା” ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସଫଳ କରିଥିଲା। ଏହା ଉପତ୍ୟକାରେ ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ନେଟୱାର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲଦାଖ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ବିକାଶର ଏକ ନୂତନ ଲହର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ UPI ବିପ୍ଳବ: ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ, ମୋଦୀ ସରକାର ‘ ଜାମ ଟ୍ରିନିଟି’ (JAM Trinity)( ଜନ ଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆଧାର ଏବଂ ମୋବାଇଲ) କୁ ଏକୀକୃତ କରିଥିଲେ ଏବଂ UPI (ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ୍ସ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍) ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଆଜି, ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହବ୍ ପାଲଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପନିପରିବା ବିକ୍ରେତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶୋ’ରୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଗଦହୀନ କାରବାର ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର (DBT) ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଣ୍ଠିକୁ ସିଧାସଳଖ ଗରିବଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ଶାସନକୁ ମୂଳପୋଛ କରିଛି।
ନୂତନ ଫୌଜଦାରୀ ଆଇନ (BNS): ଦାସତ୍ୱର ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକୁ ଲିଭାଇ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ, ମୋଦୀ ସରକାର ୧୫୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ବ୍ରିଟିଶ ଯୁଗର ଆଇନ (IPC, CrPC, ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଆଇନ)କୁ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତିନୋଟି ନୂତନ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଯାଇଥିଲା – ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟିକ ସଂହିତା (BNS) , ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା (BNSS ), ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପ୍ରମାଣ ଆଇନ (BSA) ।
GST, ‘ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ଟିକସ’ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା: ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାର, ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ (GST), ୧ ଜୁଲାଇ, ୨୦୧୭ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଦେଶର ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଭାଟ୍, ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ ଭଳି ୧୭ ରୁ ଅଧିକ ପରୋକ୍ଷ ଟିକସର ଜାଲକୁ ଦୂର କରିଥିଲା।
ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପରେ, GST ଭାରତକୁ ଏକ ଏକୀକୃତ ବଜାରରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ଆଜି, ପ୍ରତି ମାସରେ ରେକର୍ଡ GST ସଂଗ୍ରହ ହାସଲ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଟିକସ ଚୋରିକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ସହଜତାରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନତ କରୁଛି।
ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍: ମୋଦୀ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ଐତିହାସିକ ସହମତି ସହିତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସଂସଦରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଇନରେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ଏହା ଭାରତର ଇତିହାସରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏହା ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ରାଜନୀତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଯାହା ସାମାଜିକ ସନ୍ତୁଳନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟତୀତ, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ, ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରୁ ନିର୍ଯାତିତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପାଇଁ ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନ (CAA) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ କରୋନା ସମୟରୁ ଚାଲିଥିବା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଦେଶର ରାଜନୀତି ଏବଂ ସମାଜ ଉପରେ ଏକ ଅଲିଭା ଛାପ ଛାଡିଛି।