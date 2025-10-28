ଦୁନିଆରେ କେଉଁ ମାଂସ ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତି ଲୋକେ, ଜାଣି ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ ବି ଖାଇଛନ୍ତି…

ଦୁନିଆରେ କେଉଁ ମାଂସ ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତି ଲୋକେ

By Jyotirmayee Das

ଭୁବନେଶ୍ଵର: ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଆଦି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । କନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁ ମାଂସ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେବା କଥା ଆସେ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଧରି ନିଅନ୍ତି ଯେ ଚିକେନ୍ କିମ୍ବା ଗୋମାଂସ । କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜାତିସଂଘର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କୃଷି ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ, ଘୁଷୁରୀ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ମାଂସ, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ମାଂସ ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରାୟ ୩୬% ଅଟେ।

ଘୁଷୁରି ମାଂସ ଅଧିକ ଖିଆଯାଏ: ଏସିଆରେ ଘୁଷୁରୀ ପାଳନ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା । ଘୁଷୁରୀ ପାଳନ କରିବା ସହଜ ଏବଂ ବିବିଧ ଜଳବାୟୁ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା ସହଜ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପଶୁପାଳନ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକ ମାଂସ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି।

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ: ଜାତିସଂଘର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କୃଷି ସଂଗଠନର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ମୋଟ ମାଂସ ବ୍ୟବହାରର ୩୬% ସହିତ ସର୍ବୋତ୍ତମ, କୁକୁଡ଼ା ୩୩%, ଗୋମାଂସ ୨୪% ଏବଂ ମେଣ୍ଢା ଏବଂ ଛେଳି ୫% ସହିତ ଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହି ରାଙ୍କିଂ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ବଜାରରେ କିପରି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଚୀନ୍ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ।

ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ରାନ୍ଧଣା ପ୍ରଭାବ: ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅନେକ ଦେଶର ରାନ୍ଧଣା ପରମ୍ପରାରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ। ଚୀନର ଚା ସିଉ ଠାରୁ ବ୍ରାଜିଲର ଫିଜୋଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ଅନେକ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଗଠନ ଏହାକୁ ସସେଜ୍ ଏବଂ ରୋଷ୍ଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁପ୍ ଏବଂ ସ୍ନାକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ କରିଥାଏ।

ତଥାପି, ଇସଲାମ ଏବଂ ଯିହୁଦୀ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିଷେଧ କରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସାଉଦି ଆରବ, ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଭଳି ଦେଶରେ ଏହାକୁ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେହିପରି, ଭାରତରେ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଘୁଷୁରୀ ଏବଂ ଗୋମାଂସ ଉଭୟର ବ୍ୟବହାରକୁ ସୀମିତ କରେ। ତେଣୁ, ଏଠାରେ କୁକୁଡ଼ା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ଖାଦ୍ୟ।

ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ଉତ୍ପାଦନ: ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କୁ କମ୍ ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଜନନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ମାଂସରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ଉତ୍ପାଦନ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ସୁଲଭ ହୋଇଥାଏ।

 

