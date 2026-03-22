ବିମାନରେ ପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ନେବାର ନିୟମ କ’ଣ, ଏମାନଙ୍କର ବି ହୁଏ ଅଲଗା ଟିକେଟ୍?
ପେଟ୍ ଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ନିୟମ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଠାକୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଳିତ କୁକୁର କିମ୍ବା ବିଲେଇମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ସହିତ କାର କିମ୍ବା ବାଇକରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଦେଖିବା ବହୁତ ସାଧାରଣ।
କିନ୍ତୁ, ଏକ ଦୂର ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବା ସମୟରେ, ଅନେକ ଲୋକ ବିମାନରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି।
ହେଲେ, ଏଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ବିମାନରେ ପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ କଠୋର ନିୟମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିମାନ କମ୍ପାନୀର ନିଜସ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ଥାଏ।
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ସହିତ ଉଡ଼ାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବହନ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ଲୋକମାନେ ପଚାରୁଥିବା ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ଟିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ କି? ବିମାନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ।
ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ନିୟମ:
ଯଦି ଆପଣ ବିମାନରେ ପୋଷା ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନାହିଁ।
ସାଧାରଣତଃ, କେବଳ କୁକୁର ଏବଂ ବିଲେଇକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ।
ପୋଷା ପ୍ରାଣୀଟି ଅତି କମରେ ୮ ସପ୍ତାହ ବୟସର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗର୍ଭବତୀ କିମ୍ବା ଅସୁସ୍ଥ ପୋଷା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ, ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପୋଷା ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ।
ପାଳିତ ପଶୁକୁ ଏକ ନରମ କେନେଲ କିମ୍ବା ବାହକରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ବୁକିଂ ଆବଶ୍ୟକ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିମାନ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ପେଟ୍ ର ବୟସ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ।
କିଛି ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କେବଳ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ, ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରିବା ଭଲ।
ଓଜନ ଏବଂ ବସିବାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଗଣନା:
ବିମାନରେ ପୋଷା ପ୍ରାଣୀ କେଉଁଠାରେ ବସିବ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାର ଓଜନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଯଦି ପୋଷା ପ୍ରାଣୀର ମୋଟ ଓଜନ (ବାହକ ସମେତ) ୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ କ୍ୟାବିନରେ ସିଟ୍ ତଳେ ରଖାଯାଇପାରିବ।
୧୦ ରୁ ୩୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ପୋଷା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଗେଜ୍ କିମ୍ବା କାର୍ଗୋ ଭାବରେ ପରିବହନ କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଓଜନ ପାଇଁ, କାର୍ଗୋ ବିକଳ୍ପ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ରହିଥାଏ।
ଇକୋନୋମି କ୍ଲାସରେ, ଶେଷ ଧାଡି ପାଖରେ ସିଟ୍ ଦିଆଯାଏ।
ଏହା ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ।
ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବୁକିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ:
ପୋଷା ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଟିକେଟ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନେକ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବିନା, ଆପଣଙ୍କୁ ବୋର୍ଡିଂରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରେ।
ଏକ ଟୀକାକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିଶେଷକରି ରାବିଜ୍ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହା ସହିତ, ଯାତ୍ରାର ୭୨ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।
ବୁକିଂ ଅତି କମରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ପେଟ ପାଇଁ ଏକ ଅଲଗା ଚାର୍ଜ ଅଛି।
ଏହି ଶୁଳ୍କ ଟିକେଟ୍ ଭଡ଼ା ପରି ସ୍ଥିର ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଓଜନ ଏବଂ ରୁଟ୍ ଉପରେ ଆଧାର କରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ନୀତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ।