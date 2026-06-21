ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ସିସିଟିଭି, ୫୦,୦୦୦+ ଜ୍ୟାମର, ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ୫୦ ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ… NEET ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପୁନଃ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ NTA କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି (NTA) ରବିବାର (ଜୁନ୍ ୨୧, ୨୦୨୬) ସାରା ଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା NEET-UG ୨୦୨୬ ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମାପ୍ତ କରିଛି।
ପରୀକ୍ଷାର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ – ଶନିବାର, ଜୁନ ୨୦, ୦୨୬ – NTA ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ଯେ ଏହା ଏକ ନିରପେକ୍ଷ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ-ଅନୁକୂଳ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି।
NTA ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ରବିବାର (ଜୁନ୍ ୨୧, ୨୦୨୬) ଦିନ ଦେଶର ୫୫୧ଟି ସହରର ୫,୪୪୦ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ୧୪ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଇଂରାଜୀ ସହିତ ୧୨ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି।
ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ NTA କ’ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି:
ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ, NTA ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ରୂପରେଖା ଦେଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପରୀକ୍ଷା ୯୫,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିସିଟିଭି ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।
ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟ ୧,୩୮,୫୬୦ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଜାତୀୟ, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ତରରେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି।
ଏହା ସହିତ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ବିଭ୍ରାଟ ଏବଂ ଠକେଇର ପ୍ରୟାସକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ୫୧,୩୧୧ ଜ୍ୟାମର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି; ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୭,୦୫୪ ଟି ECIL ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ୩୪,୨୫୭ ଟି BEL ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା।
ସଫଳ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କେତେଜଣ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି:
ପରୀକ୍ଷା ଦିନ କୌଣସି ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା ଅସୁବିଧାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, NTA ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ୯୫,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦୁଇଜଣ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ୧୦ ରୁ ଅଧିକ ଅତିରିକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ସହିତ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ତଲାସି ପାଇଁ ୩୮,୭୯୫ ଏବଂ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ୪୮,୪୪୮ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।
ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସିଷ୍ଟମର କ୍ଷମତା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଧାଡ଼ି ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ମୁହଁ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ସହିତ, CCTV ଫିଡ୍ ତଦାରଖ କରିବା ଏବଂ ଉପୁଜୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ୫,୪୪୦ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ସେଣ୍ଟର ସିଷ୍ଟମ ଅଫିସର (CSO)ଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।
ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ସିସିଟିଭି ମନିଟରିଂ ପାଇଁ କ’ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି:
NTA ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ ୬,୭୦୦ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଲାଇଭ୍ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ, ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ AI-ଆଧାରିତ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଉଛି। ଜାତୀୟ, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ବହୁସ୍ତରୀୟ ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି।
ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ’ଣ:
ଏହି ସମୟରେ, ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ, ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏବଂ ଡାକ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ହାରାହାରି ୪୦ ରୁ ୫୦ ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରାୟ ୧,୫୦୦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ଗୋପନୀୟ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଡାକ ବିଭାଗ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ ୭୦୦ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରରୁ OMR ସିଟ୍ ସଂଗ୍ରହର ସମନ୍ୱୟ କରିବ।
NTA କହିଛି ଯେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ, ଶନିବାର (ଜୁନ୍ ୨୦, ୨୦୨୬) ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜାମର୍, CCTV, ତଲାସି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସମେତ ସମସ୍ତ ସିଷ୍ଟମ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ସଂଯୋଜକମାନେ କଷ୍ଟୋଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସଂରକ୍ଷିତ ପରୀକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ।
ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ:
NTA କହିଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ, ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପାନୀୟ ଜଳ, ORS, ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଇଯୁକ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ଥାନ ଭଳି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।
ଇତିମଧ୍ୟରେ, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ଲଗାଯାଇଛି। କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପୃଷ୍ଠା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ (ବାମହାତୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପୁସ୍ତିକା ଆରମ୍ଭରେ ଅତିରିକ୍ତ ପୃଷ୍ଠା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ), ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ଆନୁଷ୍ଠାନିକତା ପାଇଁ ଲାଗୁଥିବା ସମୟ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଅବଧି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
ଗୁଜବ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି:
ଏହି ସମୟରେ, NTA ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ନିରନ୍ତର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ଗୁଜବ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଦାବି, ଯେପରିକି କଥିତ ପେପର ଲିକ୍ ପ୍ରଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କାରଣ ଏହା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ NTA ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ସୂଚନା ଉପରେ କେବଳ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଅଯାଚିତ ସୂଚନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।