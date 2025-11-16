ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ଏହି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା, ଦରମା ଜାଣିଲେ ପାଗଣ ହୋଇଯିବେ
ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ଏହି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା
Bihar Election Result: ୨୦୨୫ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ NDA ୨୦୨ଟି ଆସନରେ ଜିତି ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ମାତ୍ର ୩୫ ଆସନରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ, ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ବିଧାୟକମାନେ କ’ଣ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏସବୁ ବିଷୟରେ…
ବିଧାନସଭାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଏହାର ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ଏହାର ବିଧାନସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ପରିମାଣ ସାରା ଭାରତରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବିହାରରେ, ଜଣେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାୟ ୫୦ ହଜାର ମାସିକ ମୌଳିକ ଦରମା ପାଆନ୍ତି। ସେହିପରି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ, ୩୫ ହଜାର ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ମୌଳିକ ଦରମାରେ ଭତ୍ତା ଯୋଡାଯାଏ, ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଆୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ।
ଭତ୍ତା ମିଳେ: ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମୂଳ ଦରମାଠାରୁ ଅଧିକ। ଏହି ଭତ୍ତା ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା, ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହିତ ଜଡିତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ।
ସରକାରୀ ବାସସ୍ଥାନ: ଜଣେ ବିଧାୟକ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଆବାସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା କିମ୍ବା ସଚିବାଳୟ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ବିଧାୟକ ଆବାସ, ଫ୍ଲାଟ କିମ୍ବା ବଙ୍ଗଳା। ଯଦି ସେମାନେ ସରକାରୀ ଆବାସ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆବାସ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏହି ଆବାସଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଏ, ଯାହା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରେ।
ଦୈନିକ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଭତ୍ତା: ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ, କମିଟି ବୈଠକ ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ, ସେମାନେ ଉଦାର ଯାତ୍ରା ଭତ୍ତା ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ସାରା ଭାରତରେ ମାଗଣା ରେଳ ଯାତ୍ରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, କେତେକ ସମୟରେ ପରିବାରର କିଛି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାଯାଏ ।
ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଅଫିସ୍ ସୁବିଧା: ବିଧାୟକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇବାର ହକଦାର। ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଟେଲିଫୋନ୍ ବିଲ୍, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଜିମ୍ କିମ୍ବା କ୍ଲବ୍ ସୁବିଧା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଏ।
ପେନସନ: ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପେନସନ୍। ଜଣେ ବିଧାୟକ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପେନସନ୍ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ପେନସନ୍ ପରିମାଣ ନିଜେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ବିଧାୟକ ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ କରିଥାଆନ୍ତି ତେବେ ପେନସନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।