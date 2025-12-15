ଆତଙ୍କୀ ହମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ; ରାଜଧାନୀରେ ବାପା ଓ ପୁଅ ଫୁଟାଇଲେ ଗୁଳି, ଖାଇବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମା’କୁ କହି ଫୋନ କାଟିଲା ପୁଅ…
ଆଉ ତା' ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ଯକର ଘଟଣା..
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କୀ ହାମଲା ପରେ ଖୋଲୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମର। ସତର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ତନାଘନା।ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଲିଙ୍କ ଥିବା ନେଇ ବଢିଛି ସନ୍ଦେହ।
ସିଡନୀ ବଣ୍ଡି ବିଚରେ କରାଯାଇଥିବା ଫାୟାରିଂ ରେ ୧୬ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଡିତ ଥିବା ନବୀଦର ମାଙ୍କ ବୟାନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଏହି କଥା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ଯ କରିଛି। କାରଣ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝଗଡା ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ସେ ପୁରା ଶାନ୍ତ ସ୍ବଭାବର।
ନାଭିଦଙ୍କ ମାଆ, ଭେରେନା ଆକ୍ରମ, ବୋନିରିଗ୍ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରବିବାର ଆକ୍ରମଣର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କଥା ହୋଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ନାଭିଦ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ ଜର୍ଭିସ୍ ବେରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା ପରେ ଚାଲି ଆସିବେ।
ସେ ଫୋନରେ କହିଥିଲେ କି ବାପା ଓ ପୁଅ ଦୁହେଁ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଙ୍ଗ କରି ଫେରିଲେ । ସିଡନୀରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଥିବାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଘର ଭିତରେ ରହିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ପରେ ସେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା କହି ଫୋନ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ପୁଅଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପରେ ସିଡନୀରେ ହୋଇଥିଲା ଭୟାନକ ଆକ୍ରମଣ। ଆଉ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ହାତ ଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ମା ପୁରା ପୁରି ଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ବଣ୍ଡି ବିଚ ଆଟାକ କଣ: ଯିହୂଦୀ ପର୍ବ ହନୁକା ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସିଡନୀର ବଣ୍ଡି ବିଚରେ ହଠାତ୍ ଦୁଇ ବାପା ଓ ପୁଅ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ।
ଏକାସଙ୍ଗେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଖସି ଯିବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଜଣ ଲୋକ ଦେହରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା ଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ଯୁ ମୁଖରେ ପଡିଥିଲେ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ନାଭିଦ ଆକ୍ରମଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ବାପା, ୫୦ ବର୍ଷୀୟ ସାଜିଦ ଆକ୍ରମଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ପୋଲିସ ଗୁଳି ଚଲାଇ ମାରି ଦେଇଥିଲେ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ରମଣର ହଠାତ୍ ଏବଂ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ପୀଡିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ନାଭିଦ ଆକ୍ରମ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
ଘୃଣା କଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟୋନି ଆଲବାନିଜ୍ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଓ କହିଛନ୍ତି କି ଏହା ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।