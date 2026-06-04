ପୋଲାଣ୍ଡରେ କେତେ ହୋଇଯାଏ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ? ସେଠାକାର ବଜାର ଦର ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ!
ପୋଲାଣ୍ଡରେ କେତେ ହୋଇଯାଏ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ?
INR vs PLN: ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ କିମ୍ବା ସେଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁ, ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ଆସେ ପକେଟରେ ଥିବା ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ। ଆଜିକାଲି ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୟୁରୋପର ସୁନ୍ଦର ଦେଶ ପୋଲାଣ୍ଡ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି, ଭାରତର ୧୦୦୦ ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ଯେତେବେଳେ ପୋଲାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ତାର କ୍ରୟ କ୍ଷମତା ବା ଶକ୍ତି କେତେ ରହିଥାଏ? ପୋଲାଣ୍ଡର ମୁଦ୍ରା ‘ଜ୍ଲଟି’ (Zloty) ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ବେଶ୍ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ୧০০০ ଟଙ୍କା ନେଇ ବହୁତ କିଛି କିଣିପାରିବେ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ।
କରେନ୍ସି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ସିଧା ଗଣିତ
ବର୍ତ୍ତମାନର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆମେ ଭାରତର ୧୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ପୋଲାଣ୍ଡର ମୁଦ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତେବେ ଏହା ମାତ୍ର ୩୮.୨ ପୋଲିଶ୍ ଜ୍ଲଟି (PLN) ଆଖପାଖରେ ହେବ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ଅନୁସାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୩୮ ରୁ ୩୯ ଜ୍ଲଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ‘Wise’ କିମ୍ବା ‘Revolut’ ଭଳି ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁପି ଟୁ ପୋଲିଶ୍ ଜ୍ଲଟିର କରେନ୍ସି ରେଟ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ।
ସୁପରମାର୍କେଟରେ ୧০০০ ଟଙ୍କାର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ?
ଯଦି ଆପଣ ପୋଲାଣ୍ଡର କୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ଶସ୍ତା ସୁପରମାର୍କେଟକୁ ୧০০০ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ ନିଜର ୩୮ ଜ୍ଲଟି ନେଇଯିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୀମିତ ଜିନିଷ ହିଁ ମିଳିବ। ଏହି ପଇସାରେ ଆପଣ ଘରର ରାସନ ପାଇଁ କେବଳ ୫ ରୁ ୬ ଲିଟର କ୍ଷୀର କିଣିପାରିବେ କିମ୍ବା ମାତ୍ର ୩ ରୁ ୪ କିଲୋ ଚାଉଳ ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଆଳୁ କିଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସୀମିତ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରାୟ ୮ ରୁ ୧୦ କିଲୋ ଆଳୁ ଆସିପାରିବ।
ବାହାରେ ଖାଇବା-ପିଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ
ଯଦି ଆପଣ ପୋଲାଣ୍ଡର କୌଣସି କ୍ୟାଫେ କିମ୍ବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବସି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ୧০০০ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏହି ରକମରେ ଆପଣ ଏକ ଭଲ କ୍ୟାଫେରେ ମାତ୍ର ୨ କପ୍ କ୍ୟାପୁଚିନୋ କଫି ପିଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ନାକ୍ସ ନେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ୧ ପ୍ଲେଟ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍ ସହିତ ଗୋଟିଏ ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ହିଁ ଏହି ପଇସାରେ ମିଳିବ। ସେଠାକାର ବଜାରରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାରତ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ।
ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡସରେ ମିଳିବ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସମୟର ଖାଦ୍ୟ
ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବଜେଟ୍ ବହୁତ କମ୍। ପୋଲାଣ୍ଡର ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡସ (McDonald’s) ରେ ଏକ ସାଧାରଣ କମ୍ବୋ ମିଲ୍ ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩୫ ଜ୍ଲଟି ଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତର ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ଆପଣ ସେଠାରେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମୟର କମ୍ବୋ ମିଲ୍ ଖାଇପାରିବେ, ଯାହା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର ୩ କିମ୍ବା ୪ ଜ୍ଲଟି ବଞ୍ଚିବ।
ଲୋକାଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଭଡ଼ା
ପୋଲାଣ୍ଡର ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଭାରତୀୟ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦୂର ନେଇଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ମିଳୁଥିବା ସିଙ୍ଗଲ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ହିସାବରେ ଏହି ପଇସାରେ ଆପଣ ମାତ୍ର ୩ ରୁ ୪ ଥର ହିଁ ଟିକେଟ୍ କିଣି ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ।
ଅନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ପୋଲାଣ୍ଡ କେତେ ଶସ୍ତା?
ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ପୋଲାଣ୍ଡର କରେନ୍ସି ମହଙ୍ଗା ମନେହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଏହାର ତୁଳନା ଅନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଚିତ୍ର ବଦଳିଯାଏ। ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ କିମ୍ବା ବ୍ରିଟେନ ଭଳି ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ପୋଲାଣ୍ଡରେ ରହିବା ଏବଂ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଥେଷ୍ଟ ଶସ୍ତା ଓ ସହଜ ମନେହୁଏ। ଏହି କାରଣରୁ ବଜେଟ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ବା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ୟୁରୋପ ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲାଣ୍ଡ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସେଭିଂ ଅପ୍ସନ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ।