ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରତିକାର

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୫ ମସିହାର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଘଟିବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଋଗ୍ ବେଦରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଏବଂ ସ୍ୱରଭାନୁ ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସର କାହାଣୀ କୁହାଯାଇଛି। ଯିଏ ଛଳନା ସହିତ ଅମରତ୍ୱର ଅମୃତ ପିଇଥିଲା।
ଏହା ପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରଭାନୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା କରି ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରଭାନୁ (ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ) ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରହକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ ଅଥର୍ବବେଦ ଗ୍ରହଣକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଘଟଣା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଅଥର୍ବବେଦ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଣ ପରିବେଶରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ସକ୍ରିୟ କରେ, ଯାହା ରୋଗ ଏବଂ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୈଦିକ ଉପଚାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ନକାରାତ୍ମକତା ଦୂର କରିବାର ଉପଚାର: ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକତା ଦୂର ହୋଇଯାଏ।
ଗ୍ରହଣର କୁପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ ଦିନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମିଶାଇବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ଵାରା ଖାଦ୍ୟରୁ ଅପରିଷ୍କାରତା ଦୂର ହୋଇଯାଏ।
ତଥାପି ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ। ଗ୍ରହଣ ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ଗ୍ରହଣର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଗ୍ରହଣ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଘରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚିବା ଉଚିତ।
ଗ୍ରହଣ ପରେ ଯଦି ଆପଣ ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଗ୍ରହଣର ସମସ୍ତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଦୂର ହୋଇଯାଏ।
ଓସ୍ତ ଗଛରେ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ।
ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହ ସହିତ ଜଡିତ ଜିନିଷ ଯେପରିକି ଗୁଡ଼, ଗହମ, ସୁନା ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ ଦୂର ହୁଏ ନାହିଁ ବରଂ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୁଏ।
ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ଗ୍ରହଣ ଦିନ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ।