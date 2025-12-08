IND vs SA 1st T20I: କଟକରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ମ୍ଯାଚ ଆଗରୁ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର; ଗିଲ ଓ ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ନେଇ କହିଲେ ବିରାଟ କଥା…
ବ୍ଯାଟିଙ୍ଗ ଅର୍ଡର ନେଇ ଖୁଲାସା କଲେ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବାରବାଟିରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ମ୍ଯାଚ ଆଗରୁ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ କ୍ଯାପଟେନ ସୂର୍ଯ୍ଯକୁମାର ଯାଦବ। କଟକରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ଖେଳାଯିବ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯେକୌଣସି ପୋଜିସନରେ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରିବେ।ଏପରିକି ସେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଓପନିଂ ପୋଜିସନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କହିଥିଲେ, “ହଁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଅର୍ଡର ଉପରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓପନରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅଧିକ ନମନୀୟ ହେବା ଉଚିତ।ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଡର ଉପରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ କରିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଶୁଭମନ ଗିଲ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସିରିଜରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଓପନିଙ୍ଗ ପୋଜିସନରେ ରହିବା ଭଲ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଜିସନରେ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ।
ଏପରି ଜଣେ ଖେଳାଳି ରହିବା ଭଲ ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଜିସନରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନମନୀୟ। ତେଣୁ, ମୁଁ ଓପନରମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିସାରିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ନମନୀୟ ହେବାକୁ ପଡିବ।
ତେଣୁ, ଆମ ଦଳରେ ଉଭୟ ଅଛନ୍ତି; ଜଣେ ଓପନିଂ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିମ୍ନ କ୍ରମରେ ଖେଳିପାରିବେ। ଉଭୟ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଖେଳିବାକୁ ସକ୍ଷମ।” ଯାହାକି ଟିମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ।
କଣ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ଯକୁମାର ଯାଦବ: କ୍ଯାପଟେନ ସୂର୍ଯ୍ଯକୁମାର ଯାଦବ ଏନେଇ କହିଥିଲେ କି ଦଳର ଦୁଇ ଦମଦାର ଖେଳାଳି ଏବେ ପୁରା ଫିଟ ଅଛନ୍ତି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ ଅଛନ୍ତି।
ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏସିଆ କପ୍ରେ ଆହତ ହେବା ପରଠାରୁ ଦଳରୁ ବାହାର ହୋଇଥିଲେ ଅନ୍ଯପଟେ ଶୁଭମନ ଗିଲ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସହ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ଯାଚରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏବେ ଦୁହେଁ ଫିଟ ଅଛନ୍ତି। ଏହାଛଡା ସେ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ବୋଲିଙ୍ଗ ଅତ୍ଯନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଏହା ଆମେ ମ୍ଯାଚ ସମୟରେ ଦେଖିଛେ।
ଭାରତର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ-୧୧: ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ଭର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (C), ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (WK), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ।