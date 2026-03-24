Blood In Urine: ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ୁଛି କି? ହୋଇପାରେ ଭୟଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏହି ଟେଷ୍ଟ୍

By Seema Mohapatra

Kidney Cancer Symptoms: ଯଦି ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରାୟତଃ, ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଭାବି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି – ବିଶେଷକରି ଯଦି ଏହା ଅଟୋମେଟିକ ଠିକ ହୋଇଯାଏ ।

କିନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହା କରିବା ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ । ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ଏକ ଗୁରୁତର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ କର୍କଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ?

କେବେ କେବେ ବ୍ଲାଡର କିମ୍ବା କିଡନିରୁ ରେଡ ବ୍ଲଡ ସେଲ୍ସ ପରିସ୍ରା ବାଟେ ପଡ଼େ, ଯାହାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଭାଷାରେ, ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବାକୁ ହିମେଚ୍ୟୁରିଆ କୁହାଯାଏ । NHS ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ଲାଡର କ୍ୟାନ୍ସରର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ। American Cancer Society ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଏହା ବ୍ଲାଡର କ୍ୟାନ୍ସରର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।

ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହୋଇପାରେ । ପ୍ରଥମତଃ ଯେଉଁଥିରେ ରକ୍ତ ଖାଲି ଆଖିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଗ୍ରସ୍ ହିମେଚ୍ୟୁରିଆ କୁହାଯାଏ । ଦ୍ବିତୀୟରେ ଯାହା ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାପଡ଼େ, ତାହାକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ହିମେଚ୍ୟୁରିଆ କୁହାଯାଏ ।

ଚିନ୍ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିନା ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ଦେଖାଯାଏ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହାକୁ ମୂତ୍ରନଳୀ ସଂକ୍ରମଣ (UTI) ବୋଲି ଭାବି ଭୁଲ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଔଷଧ ନିଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ବିନା ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଜଳାପୋଡ଼ା ବିନା ପରିସ୍ତାରେ ରକ୍ତ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।

ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ

ତଥାପି, ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତର ଉପସ୍ଥିତି ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କର୍କଟ ରୋଗ। ଏହାର ଅନେକ ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କାରଣ ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ, ମୂତ୍ରନଳୀ ସଂକ୍ରମଣ, ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଡନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା। ତଥାପି, ଯଦି ରକ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଏ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିନା ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

କର୍କଟର ଆରମ୍ଭ କେବେ ହୁଏ?

କର୍କଟ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର (Cancercenter ) ଅନୁସାରେ – ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ଦେଖାଯିବା ବ୍ଲାଡର କ୍ୟାନ୍ସରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହା ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ପରିସ୍ରାର ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ, ନାରଙ୍ଗୀ କିମ୍ବା ଗାଢ଼ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଲକ୍ଷଣ କିଡନୀ କ୍ୟାନ୍ସର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ପ୍ରାୟତଃ ପିଠିର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଓଜନ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ସହିତ ଏହା ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଡଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଖାସ କରି ଯେଉଁମାନେ ଧୂମପାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବିପଦ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ଟେଷ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ସମୟାନୁସାରେ ଟେଷ୍ଟ କରାଇନେବା। ଡାକ୍ତରମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କାରଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପରିସ୍ରା ପରୀକ୍ଷା, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ, ସିଟି ସ୍କାନ୍ କିମ୍ବା ସିଷ୍ଟୋସ୍କୋପି ଭଳି ପରୀକ୍ଷା ସୁପାରିଶ କରନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ଦେଖାଯାଏ – ବିଶେଷକରି ଯଦି ଏହା ଯନ୍ତ୍ରଣାହୀନ – ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଜଣେ ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଲକ୍ଷଣକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।

