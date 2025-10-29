ମାସେ ହୋଇଗଲା କେବେ ଫେରିବ Asia Cup ? ଟ୍ରଫି ଚୋର ଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଆଣିବାକୁ ଯିବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳି; କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋହସିନ ନକଭି

ଆଜି ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ଶେଷ ହେବାର ଗୋଟିଏ ମାସ ପୁରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ଟ୍ରଫି ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ଶେଷ ହେବାର ଗୋଟିଏ ମାସ ପୁରିଗଲା। ୨୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଥିଲା। ତଥାପି, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ PCB ଏବଂ ACC ମୁଖ୍ୟ ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା।

ସେବେଠାରୁ, ଭାରତ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। କାରଣ ମୋହସିନ୍ ନକଭି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଟ୍ରଫି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଭାରତରେ କିପରି ଆସିବ? BCCI ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରଫି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି କରିବ।

୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଏବେ ଭାରତରେ ଏହିପରି ଆସିବ:ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବିସିସିଆଇ ଏବେ ଟ୍ରଫି ବିବାଦକୁ ଆଇସିସି ନିକଟକୁ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିସିସିଆଇ ଦୁବାଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଇସିସି ବୈଠକରେ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ବିବାଦ ଉଠାଇବ। ଆଇସିସି ବୈଠକ ନଭେମ୍ବର ୪ ରୁ ୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ବୈଠକରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ତଳ ମୁହାଁ ସୁନା ଦର, ଲକ୍ଷେ ତଳକୁ ଖସିବ ହଳଦିଆ…

ଦୁବାଇରୁ କେତେ ଆଣିପାରିବେ ସୁନା; ଅଧିକ ସୁନା…

ପୂର୍ବରୁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ତାରିଖରେ, ଏକ ACC ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ BCCI ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଶୁକ୍ଲା କହିଥିଲେ ଯେ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ।

ଟ୍ରଫି ଚୋର ମୋହସିନ ନକଭି ତାଙ୍କ ମତରେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି:ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ PCB ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ACC ସଭାପତି ମୋହସିନ ନକଭି କହିଥିଲେ ଯେ ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ACC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଛି।

ସେ କହିଥିଲେ, “ବିସିସିଆଇର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳି ଆସି ମୋ ପାଖରୁ ଟ୍ରଫି ନେବା ଉଚିତ।” ତଥାପି, BCCI ଏହି ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଦୁବାଇରେ ଥିବା ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରଖାଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ତଳ ମୁହାଁ ସୁନା ଦର, ଲକ୍ଷେ ତଳକୁ ଖସିବ ହଳଦିଆ…

ଦୁବାଇରୁ କେତେ ଆଣିପାରିବେ ସୁନା; ଅଧିକ ସୁନା…

ହ୍ୱାଇଟ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା କେତେ ସ୍ୱାଭାବିକ?…

Lucky Zodiac: ନଭେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ୩…

1 of 28,564