ସୀତାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବରରେ ରାଜା ଜନକ କେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଆଉ କାହିଁକି? ରାମାୟଣର ଏହି କଥା ଅନେକଙ୍କୁ ନାହିଁ ଜଣା …
ରାଜା ଜନକ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସୀତାଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ, କାହିଁକି ଏହି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖୁଥିବା ବିବାହ ପଞ୍ଚମୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଘନ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ବର୍ଷ ବିବାହ ପଞ୍ଚମୀ ୨୦୨୫ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ପଡୁଛି।
ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଭଗବାନ ରାମ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ସୀତାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର ସମେତ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ରାଜା ଜନକ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସୀତାଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରି ନଥିଲେ।
ଭଗବାନ ରାମ ଏବଂ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ବିବାହ: ରାମ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କ ବିବାହ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ମାର୍ଗଶୀର ମାସର ଶୁଭ ପକ୍ଷର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ନେପାଳର ଜନକପୁର (ମିଥିଳା)ରେ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଜାନକୀଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂବରରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଜାନକୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହି ଦିନକୁ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ।
ରାଜା ଜନକ ସୀତାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର କେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ: ରାଜା ଜନକ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସୀତାଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ: “ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିବଙ୍କ ଭାରୀ ଧନୁକୁ ଉଠାଇ ପାରିବ ଏବଂ ତାଡ଼ି ପାରିବ, ସେ ତାଙ୍କୁ ସୀତାଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରାଇବେ ।” ରାଜା ଜନକ ଏହି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ କାରଣ, ପିଲାବେଳେ ଦେବୀ ସୀତା ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଏହି ଧନୁକୁ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ଜନକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁରୁଷ ହିଁ ତାଙ୍କ ଝିଅର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇପାରିବେ।”
ରାଜା ଜନକ କାହିଁକି ଏହି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ: ଥରେ, ପିଲାଟି ସମୟରେ, ସୀତା ତାଙ୍କ ରାଜପ୍ରାସାଦର ମନ୍ଦିରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ଧନୁକୁ ଉଠାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଜନକ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସୀତା କୌଣସି ସହାୟତା ବିନା ଧନୁକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କେବଳ ଜଣେ ଅଲୌକିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇପାରିବେ।
ଏହି କାରଣରୁ, ରାଜା ଜନକ ସୀତାଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱୟଂବର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ ମଧ୍ୟ ସୀତାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସମସ୍ତ ରାଜା ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ଧନୁ ଧାର ବାନ୍ଧି ପାରି ନଥିଲେ।
ଏହିପରି ପ୍ରଭୁ ରାମ ସୀତାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର ଜିତିଥିଲେ: ପ୍ରଭୁ ରାମ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜାମାନେ ଧନୁ ସୂତ୍ର ବାନ୍ଧିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ରାଜା ଧନୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବାରୁ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି।
ଏହା ଦେଖି, ପ୍ରଭୁ ରାମ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଧନୁକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ, ସୀତାଙ୍କ ପରି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଏବଂ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଏହାକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେ ଧନୁକୁ ସହଜରେ ଉଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୂତ୍ର ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ଏହା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏହା ପରେ, ପ୍ରଭୁ ରାମ ଏବଂ ସୀତା ବିବାହ କରିଥିଲେ।
