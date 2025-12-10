ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ କ୍ରିକେଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା; କ୍ରିକେଟ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି ସଫା ସଫା କହିଲେ…
ସଫା ସଫା କହିଦେଲେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: କାହିଁକି ଏପରି କହିଲେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା? ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନେଇ ହିଣ୍ଟସ ଦେଲେ କ୍ରିକେଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା। ସଫା ସଫା କହିଲେ ଏପରି…
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ତାଙ୍କ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଶେଷରେ ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ସ୍ମୃତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରିକେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବାର କିଛି ନାହିଁ।
Amazon Smbhav Summit 2025 ରେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବା ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗର୍ବ। ଗତ ମାସରେ, ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଭାରତର 2025 ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟୀ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ। ଆଉ ଭାରତ ଜିତିବା ପଛରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା।
ନିରବତା ଭାଙ୍ଗିଲେ ମନ୍ଧାନା:
Amazon Smbhav Summit 2025 ରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବା ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା ଥିଲା।
ମନ୍ଧାନା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ମୋର ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ମୋ ମନରେ କେବଳ ବିଶ୍ବବିଜେତା ହେବାର ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ ଭାରତ ଟିମ ତାହା ହାସଲ କରିଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ଯ ଯେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ସ୍ମୃତି ଓ ପଲାଶ ମୁଚ୍ଛଲଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା , ମାତ୍ର ଶେଷରେ ନଭେମ୍ବର 23ରେ ବିବାହ ହୋଇପାରି ନଥିଲା।
ଏପରିକି ଅନେକ କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା, ଏହାପରେ ମନ୍ଧାନା ନିଜେ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।
ଏହାପରେ ସ୍ମୃତୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ମ୍ଯାଚ ପାଇଁ ଅଭ୍ଯାସ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନ୍ଯପଟେ ସ୍ମୃତି ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହେବା ବେଳେ ଏପରି କିଛି କହିଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ କହୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଷଣ ଦେବା ବେଳେ ସ୍ମୃତି କହିଥିଲେ କି ଖେଳ ବ୍ଯତୀତ ମୋ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ କିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ। ଖେଳକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲପାଏ। ବିଶେଷ କରି ବ୍ଯାଟିଙ୍ଗ କରିବା ମୋ ପସନ୍ଦ।