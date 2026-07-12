ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଖରୁ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ହାରିବା ନେଇ କାହାକୁ ଦାୟୀ କଲେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ଏ କ’ଣ କହିଦେଲେ ଅଧିନାୟକ
ସିରିଜ୍ ହାରିବା ପରେ କ'ଣ କହିଲେ ଅଧିନାୟକ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ୫୬ ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ୪-୦ରେ ସିରିଜ୍ କବ୍ଜା କରିନେଇଛି। ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ୨୫୭ ରନ୍ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଜବାବରେ କେବଳ ୨୦୧ ରନ୍ କରିପାରିଲା।
ପୁଣି ଥରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ନିରାଶ କରିଥିଲେ, ପୁରା ସିରିଜ୍ରେ ଏହା ଏକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଫିଲ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା, ଅନେକ କ୍ୟାଚ୍ ହାତରୁ ଖସିଥିଲା।
ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏହାକୁ ପରାଜୟର ଏକ କାରଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ଆକାର ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ପରିମାପକୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାଟିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଦଳ ଭାଗୀଦାରି ଗଠନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିଧାସଳଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା।
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର କହିଛନ୍ତି, “ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଏହି ସିରିଜରୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛୁ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଖାପ ଖୁଆଇବା। ଏହା ଆମେ ଖେଳିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପିଚ୍ ଥିଲା। ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରତି ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଠାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା। ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ଆମକୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଖାପ ଖୁଆଇବାକୁ ପଡିବ।”
କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡିବାର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିଲା:
ଅଧିନାୟକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ କ’ଣ ଭଲ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଫିଲ୍ଡିଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ଆମକୁ ଏହାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ପଡିବ ବିଶେଷକରି ବିଦେଶୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେଉଁଠାରେ ପଡ଼ିଆର ଆକାର ଏବଂ ପରିମାଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ।”
“ଆମେ କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ, ଯାହା ଆମକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ହୁଏତ ୨୨୦-୨୨୫ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରିପାରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇନଥିଲା।”
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ; ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ୧୫ ଇକୋନୋମି ରେଟରେ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଅକ୍ଷର ତାଙ୍କ ୪ ଓଭରରେ ୬୩ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିନ୍ସ ୬୦ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ।
ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ୩୮ ରନ୍ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ୩୩ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡ଼ଗେ ୩ ଓଭରରେ ୩୯ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ; ଶିବମ୍ ଦୁବେ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଓଭରରେ ୨୨ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ।
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ୱିକେଟ ହରାଇ ଚାଲିଥିଲୁ। ଭାଗୀଦାରି ଗଠନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପିଛା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ।”
“ଆମକୁ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆମର ସମୟ ନେବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନଙ୍କର ବୋଲିଂ ସ୍ପଟ୍-ଅନ୍ ଥିଲା। ଜସ୍ ବଟଲର୍ ଚମତ୍କାର ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ ତାଙ୍କ ଇନିଂସ ସହିତ ଖେଳକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ।”